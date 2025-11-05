陸管制稀土擾亂供應鏈 廖偉翔籲戰略資源應提對策

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委廖偉翔。聯合報系資料照
面對中國大陸10月宣布啟動稀土戰略管制，立委廖偉翔5日於立法院質詢指出，我國在「城市採礦」與「戰略金屬回收」政策上長期落後，環境部成立「關鍵及戰略資源國家隊」已逾半年，至今仍無具體成果與應變機制，變相淪為掛名口號。

廖偉翔表示，日本早已建立完整的都市礦山體系，一千台廢手機可提煉出約46公克黃金、275公克銀；反觀台灣每年銷售540萬支手機，回收率卻僅5.2%。這代表台灣在城市採礦的潛能嚴重被浪費，政府不但沒有建立制度、還自我設限。

廖偉翔也指，台灣現行政策禁止進口電子廢棄物，等於阻斷了國際回收市場的機會，且國內半導體供應鏈多為中小企業，缺乏國際規模與自主技術，導致中下游被動依賴進口，一旦中國大陸出口管制，風險立刻傳導到台灣，連國安都會受影響。

據統計，台灣每年產生超過6,000萬噸電子廢棄物，蘊含大量貴金屬與稀土元素，其經濟價值可與傳統礦藏相提並論。廖偉翔認為，若能掌握提煉與純化技術，這些廢料將成為台灣的新戰略資源，但政府目前的作為明顯不足。

廖偉翔表示，環境部雖於2025年4月成立「關鍵及戰略資源國家隊」，卻被環保團體批評其進度不明、預算不足、執行機制不清，他憂心表示，面對大陸宣布稀土戰略管制，我方卻沒有任何應對措施，這樣的國家隊，如何保衛台灣的產業安全？

廖偉翔提到，稀土、鈷、鉑族金屬等關鍵礦物，在半導體製程、高階電子元件與國防科技中不可或缺，但全球供應鏈高度集中，台灣幾乎完全仰賴進口。根據工研院材料化工所組長曹申的說法，工研院團隊並未投入軍工應用相關研發，顯示國內技術缺口仍大。

根據環境部資料，環保科技園區已有80家廠商進駐、投資金額近200億元、年產值150億元。

廖偉翔說，上述數字只能反映產業規模，無法代表技術深度，環境部應正視城市採礦的重要性，不僅是資源再利用，更關乎國安、產業與環保多重戰略價值。如果政府真的認同這是未來的戰略產業，就應該建立從回收、提煉到高純度再製的完整產業鏈。

廖偉翔 稀土

