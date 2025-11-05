中興新村第三批標租開放參觀 運動經濟成新亮點、11月24日開標

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會中興新村活化專案辦公室首批活化案聚焦「省主席官邸」及主管宿舍，以歐式木造雙層建築與寬敞庭園為特色。國發會提供
國發會中興新村活化專案辦公室10月推出第三批國有房地標租案，以「運動經濟」為發展主軸，規劃導入青少年活動中心及羽球館等設施，共釋出30戶房地，目前已開放現場參觀，投標截止日期為11月24日，預期吸引運動品牌及休閒業者進駐，為老聚落注入新活力。

國發會中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴表示，今年下半年已陸續推出三批國有房地活化案，分別導入文化餐飲、特色旅宿與運動休閒等多元機能，逐步形塑中興新村的生活風貌與產業聚落。

首批活化案聚焦「省主席官邸」及主管宿舍，以歐式木造雙層建築與寬敞庭園為特色，6月由知達開發得標，月租金6萬8,000元、租期至2030年8月。省主席官邸規劃一樓為簡餐空間、二樓為無菜單料理餐廳，預計成為地方餐飲新據點。

第二批則釋出12戶整修完成的宿舍，每戶皆具獨立門戶與庭院，7月由太和康養國際投資得標，月租金12.6萬元、租期至2030年10月，將串聯在地美食與文創能量，打造具有中興新村風格的旅宿聚落。

吳文貴指出，前兩批得標業者均來自同一集團，該業者曾於南投草屯、埔里、苗栗明德水庫及彰化鹿港等地經營相關據點，經驗豐富。餐廳及民宿預計明年1月啟動試營運，將為中興新村帶來更多觀光與人流。

至於第三批資產活化案，共釋出30戶房地，呼應今年成立的運動部，以推動「運動經濟」為主軸，將導入運動休閒機能，同時規劃於明年1月推出第四批標租案，主題鎖定地方創生，將再釋出約30戶房地。

國發會中興新村活化專案辦公室表示，未來將持續釋出更多閒置空間，串聯餐飲、旅宿、運動與創生產業，打造融合生活、美學與產業的新型聚落，讓中興新村以嶄新姿態重現風華。

