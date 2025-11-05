台北關導入AI科技、推動透明治理 榮獲2025「透明晶質獎」特優肯定

關務署台北關結合數位科技推動透明治理，榮獲2025年行政院「透明晶質獎」特優肯定。台北關首創「快遞通關資訊揭露平台」，讓通關流程更透明順暢、理貨違章案件零發生、消弭商民質疑，並導入AI輔助緝私工具，整合跨單位情資，建立及時、客觀、精準的查驗標準，同時透過教育訓練與風險管控機制，讓同仁「有所依循、安心值勤」。

台北關關務長黃漢銘表示，海關是高度國際化的執法單位，也是守護國門第一線防線，台北關長期推動「通關便捷化、資訊透明化及查緝科技化」，並為廉能治理立下厚實基礎，此次獲獎不僅肯定全體團隊與公私夥伴的努力，更體現「廉捷北關、智能通關」的目標正穩健實現。未來將持續以創新與透明為核心，攜手各界打造高效、公平、安全的通關環境，成為值得信賴的廉能海關。

台北關說明，「透明晶質獎」源自2018年聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議結論性意見，國際反貪腐專家建議台灣制定一套「對公共機構進行廉潔評估機制的激勵措施」，法務部廉政署從2019年陸續推動、試辦，2019-2022年累積61個公務機關參獎的實證經驗，自2023年獲得行政院支持，推動為全國性的正式獎項。