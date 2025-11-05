立委推「府城鞋」品牌升級 盼結合AI研發智慧科技鞋

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院經濟委員會5日安排經濟部備詢，立委陳亭妃特別關注「府城鞋」產業發展，指出台南為全台鞋類製造重鎮，過去傳產榮景能養活整個家庭，如今面臨市場轉型挑戰，政府應協助品牌再造、拓展通路，讓台灣在地工藝重新走進消費者生活。

陳亭妃指出，「府城鞋」是經濟部「城鄉共好計畫」中的代表品牌，近年積極推動異業結合與社頭襪跨產業合作，逐步建立品牌形象。她認為，品牌要能被看見，通路就是關鍵。她請經濟部協助「府城鞋」擴展銷售管道，讓「台南製鞋」能夠被看見，成為全民都能自豪的品牌。

陳亭妃也提出創新構想，建議結合AI智慧科技與傳產製鞋技術，開發具輔具功能的鞋款。

她指出，若能與金屬工業研究發展中心、資策會合作，導入AI智慧輔助系統，讓鞋子能協助追蹤失智長者足跡、預防走失，就能讓傳統產業透過科技轉型，創造全新價值與社會效益。經濟部長龔明鑫當場回應，將啟動專案輔導，協調相關研究單位投入研發。

陳亭妃強調，「府城鞋」不僅是台南產業的記憶，更是台灣工藝文化。她呼籲政府在品牌推廣、科技導入與通路拓展上給予更明確的支持，讓府城鞋能重新站上舞台，帶動傳統產業升級與地方經濟活化。

陳亭妃 經濟部 傳統產業

