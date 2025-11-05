美最高法院審理對等關稅 美中談判底定…台美談判怎進行？經長回應了

美國最高法院審理川普全球對等關稅合法性，以及美中談判大致底定，外界關切台美談判進度。經濟部長龔明鑫5日上午在立法院經濟委員會表示，美方將對等關稅項目逐漸移到232條款，我方希望盡快完成談判，且「盡力」談到15%不疊加，也期望232爭取較好優惠待遇。

立法院經濟委員會5日上午排審「公司法」等修正草案，龔明鑫赴經濟委員會備詢，多位立委關切談判進度。也有立委針對美中談判大致有結果，詢問龔明鑫看法。龔明鑫表示，美中有出現短暫和解，但根源仍在。

藍委謝衣鳯質詢，美國最高法院審理川普全球關稅的合法性，外傳明年1月結果出爐，台美談判會在之前？之後？謝衣鳯提及，美國財長貝森特表示，未來也可能改引用美國《貿易法》第122條及《關稅法》第338條，前者課關稅為15%，後者最高則有50%，詢問未來我方要如何爭取？

龔明鑫表示，我方就對等關稅做最好準備，他觀察，美方對於對等關稅項目移到323條款，這是美國因應最高法院判決的作法，但232條款還在調查中。不過232還在調查，也不會影響最高法院的判決。

龔明鑫表示，我國現在暫時性對等關稅稅率是20%，我方希望比20%低，還能往下到15%，且不疊加；也希望232有比較好的優惠待遇。美國行政部門或許會引用其他法案，再怎麼樣台美就是要持續談判，才能保障我產業權利。他強調，我方態度就是「盡快」談判，並且「盡力」談到15%。

謝衣鳯詢問，台灣半導體供應鏈是否還會在美國壓力下持續「加大」對美投資？龔明鑫表示，美國現在因經濟安全考量，希望供應美國部分在美國生產，以滿足美國市場需要；至於是否要求我業者出口其他地區晶片也要加大對美投資，「目前沒有看到這現象」。

他認為，這是談判過程。談判總要有合理性及依據，滿足美國市場需求，這合理，但若是沒有效率的生產，台灣也無法接受。美國要台灣去投資，就要在關稅上給予最惠國待遇，我方才會同意。

謝衣鳯詢問，針對未來AI發展，我與中國大陸貿易往來立場會如何？龔明鑫表示，只要不在管制範圍內、不在實體清單中，我與中國大陸有正常交易貿易，這沒問題。