加速能源轉型 賴總統：2030前政府挹注9千億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
財團法人中國生產力中慶祝成立七十周年感恩論壇上午在政大公企中心舉行，賴清德總統應邀出席致詞。記者陳正興／攝影
賴清德總統5日出席財團法人中國生產力中心(CPC) 70周年感恩論壇開幕式。他表示，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間共同投資4兆元，加速引導綠能、儲能、節能等能源轉型；也將推動AI新十大建設投入關鍵技術研發及AI在各領域的應用。

包括經濟部次長賴建信、中國生產力中心董事長許勝雄、福琳工商發展基金會董事長黃坤明、全國工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、工業區廠商聯合總會理事長許正雲等，皆出席活動。

賴總統致詞時提到，CPC許勝雄董事長是人人敬重的企業家典範，其率領的金仁寶集團在全世界11個國家設有70家生產基地，是真正的「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，感謝許心中掛念台灣產業發展，將自身成功經驗，透過CPC擴散到各產業。

賴總統說，他在國慶演說中提到2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好，台股已經連續6個月上漲，近來加權股價指數更突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。

此外，上周主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，同時預估今年經濟成長率會超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國大陸。

賴總統表示，這些亮眼的經濟成就都是台灣人民與各產業界共同努力的成果。當前世界各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向。

他指出，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

賴總統表示，因應智慧化時代來臨，政府也要推動AI新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人等3大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，讓台灣繼續在全球科技發展上站穩領先腳步，確保下一世代在國際上的競爭優勢。

賴總統提到，為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出930億元關稅影響支持方案協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

他說，上個月經濟部也已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，協助業者升級製程、培育人才，並完成智慧化及低碳化的轉型。所有工作除了政府必須全力打拚，也需要企業與民間團體與政府協力合作，團結因應世紀變局帶來的挑戰。

賴總統指出，CPC是國內成立最早、規模最大的經營管理顧問機構。70年來在台灣從輕工業、重工業、服務業到高科技業，不同經濟轉型的關鍵時刻，CPC一直扮演產業升級的重要推手，引導產業強化生產力，提升產業附加價值以及國際競爭力。

他也說，在面對新時代的轉型挑戰，相信CPC能大展身手，也希望CPC與政府持續攜手合作發揮集體智慧，積極輔導產業，特別是中小微型企業，協助度過淨零轉型、數位轉型以及全球經貿秩序重整的考驗，盼一起努力打造更繁榮的台灣。

賴清德 能源 經濟成長率

