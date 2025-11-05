加速能源轉型 賴總統：2030前政府挹注9千億元

賴清德總統5日出席財團法人中國生產力中心(CPC) 70周年感恩論壇開幕式。他表示，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間共同投資4兆元，加速引導綠能、儲能、節能等能源轉型；也將推動AI新十大建設投入關鍵技術研發及AI在各領域的應用。

包括經濟部次長賴建信、中國生產力中心董事長許勝雄、福琳工商發展基金會董事長黃坤明、全國工業總會理事長潘俊榮、工商協進會理事長吳東亮、工業區廠商聯合總會理事長許正雲等，皆出席活動。

賴總統致詞時提到，CPC許勝雄董事長是人人敬重的企業家典範，其率領的金仁寶集團在全世界11個國家設有70家生產基地，是真正的「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，感謝許心中掛念台灣產業發展，將自身成功經驗，透過CPC擴散到各產業。

賴總統說，他在國慶演說中提到2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好，台股已經連續6個月上漲，近來加權股價指數更突破2萬8千多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。

此外，上周主計總處公布今年第3季經濟成長率概估為7.64%，同時預估今年經濟成長率會超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟及中國大陸。

賴總統表示，這些亮眼的經濟成就都是台灣人民與各產業界共同努力的成果。當前世界各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰，面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向。

他指出，政府預計在2030年前挹注9千億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

賴總統表示，因應智慧化時代來臨，政府也要推動AI新十大建設，積極投入量子科技、矽光子與機器人等3大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，讓台灣繼續在全球科技發展上站穩領先腳步，確保下一世代在國際上的競爭優勢。

賴總統提到，為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出930億元關稅影響支持方案協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

他說，上個月經濟部也已啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，協助業者升級製程、培育人才，並完成智慧化及低碳化的轉型。所有工作除了政府必須全力打拚，也需要企業與民間團體與政府協力合作，團結因應世紀變局帶來的挑戰。

賴總統指出，CPC是國內成立最早、規模最大的經營管理顧問機構。70年來在台灣從輕工業、重工業、服務業到高科技業，不同經濟轉型的關鍵時刻，CPC一直扮演產業升級的重要推手，引導產業強化生產力，提升產業附加價值以及國際競爭力。

他也說，在面對新時代的轉型挑戰，相信CPC能大展身手，也希望CPC與政府持續攜手合作發揮集體智慧，積極輔導產業，特別是中小微型企業，協助度過淨零轉型、數位轉型以及全球經貿秩序重整的考驗，盼一起努力打造更繁榮的台灣。