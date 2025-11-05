翡翠水庫擬收發電補償 台電憂其他縣市送電北市收費

快訊

中央社／ 台北5日電

台電近3年數次緊急申請翡翠電廠延長發電時數，翡管局研擬收補償費。台電董事長曾文生今天表示，超過發電時間計算仍待討論，但因牽涉整體系統供電平衡，且北市用電仰賴外援，他擔心此舉將引來其他縣市要求送電給北市要額外計費。

經濟部表示，台電公司與翡翠電廠的發購電皆依雙方簽訂購售電契約辦理。翡翠電廠夏月每日發電未滿5小時，將無法獲得全部容量電費，因此雙方協議可視雙方需求挪移每日發電時數；若台電有請翡翠電廠增加發電時數，則於當月其他時段減少發電，原則維持每月發電時數不變。翡翠電廠如遇機組有問題，亦可以此運作方式。

經濟部水利署連續3年發函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，挨批「覬覦」翡翠水庫。台北翡翠水庫管理局長林裕益4日表示，近3年台電因電力調度需要，共9次緊急申請翡翠電廠延長發電時數，翡管局於10月研訂補償契約草案，待雙方簽約後實施，未來台電若再請求，每立方公尺將收取3元補償費。

曾文生今天出席台灣電力與能源工程協會「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前接受媒體訪問表示，翡翠水庫的水力電廠是台北市政府公開招標，包括水庫環境在內，都由台電協助維護管理，此為長期合作，合約也已執行許久。

至於翡翠水庫的水如果拿來發電，他說，台電調度水力發電原則都是優先考量下游用水，而不同時間會有不同水量，例如今年冬季水量特別多，若不把它發掉也需排洪處理，對整體環境、電廠都非好事，所以究竟如何計算超過發電時間，需要詳細議定（契約），交由相關部門和水庫管理單位商量。

曾文生強調，以台北市來講，翡翠水力發電是其唯一最大電源，裝置容量僅約7萬瓩，仍靠各地發電給北市使用，「我是擔心這如果這樣子處理，到時候會不會有其他縣市說，那我送來台北市要額外計費」。

曾文生進一步說，這件事情需要大家好好討論，「如果真的是台電公司對不起人家，我們該付費還是會付費」，照合約進行，但這件事並非只是每立方公尺收費就可解決的問題，牽涉整體系統供電平衡。

台電 電廠 水庫

