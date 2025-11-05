快訊

台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電董事長曾文生表示，核二、核三具有重啟機會及條件。記者陳儷方／攝影
台電董事長曾文生表示，核二、核三具有重啟機會及條件。記者陳儷方／攝影

經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、核三廠進行評估，評估結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。

曾文生5日出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪時，說明日前送經濟部核定的核一核二核三廠現況評估報告內容。

曾文生表示，評估認為核二廠與核三廠具有重啟的條件與機會，目前工作重點包括維護保養、人員編制維持與執照取得，因為電廠操作需要執照，且每年有同仁退休，需持續訓練以取得證照，還有電廠機組維護的工作，甚至在進行大修，部長龔明鑫已聽取過相關報告。

曾文生指出，核三目前進行大修，核二則是要加速進行乾貯作業，因此必須把反應爐內的燃料棒取出，核電廠核島區有部分涉及原廠設計，須要請原廠協助安檢工作，目前正在洽詢中，周邊環境維護也在進行，依核管法修正規則進行。

經濟部核定評估報告後，台電就會展開相關作業，曾文生說，現在要洽詢原廠安排工作項目，包括設備老化數據的計算等等。

曾文生 核二 核電廠

相關新聞

台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、...

賴總統：預期今年經濟成長率逾5％ 會贏中國

財團法人中國生產力中心（CPC）今舉辦70周年感恩論壇，賴清德總統出席致詞表示，2025年是台灣崛起的一年；預期今年經濟...

普發現金1萬元經長龔明鑫相約一起去國旅 網友熱議：買菜都不夠了

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳。經濟部長龔明鑫今日受訪指出，希望不要有替代消費的情況發生，...

立委籲推「青年可負擔住宅」 內政部：設定地上權有望納入社宅

房價居高不下，國人居住負擔攀升。國民黨立委牛煦庭5日在立法院內政委員會質詢指出，內政部定義我國住宅政策是以「社會福利」為...

從交流到合作 商總攜手南韓進口協會打造台韓產業新格局

為強化台韓雙邊產業合作與貿易資訊交流，促進企業間實質商業媒合，商總與韓國進口協會（Korea Importers Ass...

淘寶、拼多多未落地 生意繼續做 龔明鑫：我們不會讓它營運

行政院長卓榮泰日前要求淘寶、拼多多等境外電商限期落地，否則就要下架，經濟部長龔明鑫今日表示，「我們不會讓它營運」、「不會...

