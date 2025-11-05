聽新聞
0:00 / 0:00
台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件
經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、核三廠進行評估，評估結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。
曾文生5日出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪時，說明日前送經濟部核定的核一核二核三廠現況評估報告內容。
曾文生表示，評估認為核二廠與核三廠具有重啟的條件與機會，目前工作重點包括維護保養、人員編制維持與執照取得，因為電廠操作需要執照，且每年有同仁退休，需持續訓練以取得證照，還有電廠機組維護的工作，甚至在進行大修，部長龔明鑫已聽取過相關報告。
曾文生指出，核三目前進行大修，核二則是要加速進行乾貯作業，因此必須把反應爐內的燃料棒取出，核電廠核島區有部分涉及原廠設計，須要請原廠協助安檢工作，目前正在洽詢中，周邊環境維護也在進行，依核管法修正規則進行。
經濟部核定評估報告後，台電就會展開相關作業，曾文生說，現在要洽詢原廠安排工作項目，包括設備老化數據的計算等等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言