台電評估：核二、核三具備重啟機會及條件

經濟部已收到台電送來的核三評估報告，台電董事長曾文生5日表示，評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一、核二、核三廠進行評估，評估結果顯示核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。

曾文生5日出席「因應氣候變遷下架空與地下電網韌性之推動與挑戰」研討會，會前受訪時，說明日前送經濟部核定的核一核二核三廠現況評估報告內容。

曾文生表示，評估認為核二廠與核三廠具有重啟的條件與機會，目前工作重點包括維護保養、人員編制維持與執照取得，因為電廠操作需要執照，且每年有同仁退休，需持續訓練以取得證照，還有電廠機組維護的工作，甚至在進行大修，部長龔明鑫已聽取過相關報告。

曾文生指出，核三目前進行大修，核二則是要加速進行乾貯作業，因此必須把反應爐內的燃料棒取出，核電廠核島區有部分涉及原廠設計，須要請原廠協助安檢工作，目前正在洽詢中，周邊環境維護也在進行，依核管法修正規則進行。

經濟部核定評估報告後，台電就會展開相關作業，曾文生說，現在要洽詢原廠安排工作項目，包括設備老化數據的計算等等。