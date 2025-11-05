GOLF 學用接軌聯盟成企業與青年關鍵橋樑 媒合近千實習缺額

少子化持續發酵，教育部《各教育階段學生數預測報告》顯示，大學一年級新生人數將平均每年減少約 3,500 人，預估在 114 學年跌破 20 萬人，並於 129 學年降至僅剩 14.6 萬人。同時，大專院校畢業生數也將逐年減少，至 129 學年時僅剩約 22.4 萬人，較 20 年前銳減逾 8 萬人。

人才供給快速萎縮，卻未能減輕年輕人的壓力。調查指出，65% 的大學生坦言有就業焦慮，最大原因正是「缺乏實務經驗」；而企業端同樣感受到挑戰，104 人力銀行《2025 人資 F.B.I. 研究報告》指出，有 57% 企業認為求職者的「履歷與實際條件」差距擴大，傳統面試已難以準確評估人才。雙重壓力交錯下，實習已成為銜接企業與青年、提前驗證人才潛力的關鍵橋樑。

實習職缺近千 企業搶先布局人才鏈

「在 AI 與少子化的衝擊下，實習不只是人才培育的一環，更是企業與青年雙方的關鍵橋樑。」GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，「我們很榮幸能串聯各界資源，協助學生提早進入產業，企業也能更快找到合適人才。」

GOLF 學用接軌聯盟統計 2025 上半年成果，半年即促成 996 個實習職缺，創下歷年新高，學生應徵數達 6,796 筆。在少子化衝擊與人才需求持續升溫的背景下，企業透過 GOLF 學用接軌聯盟積極與大學合作，不僅緩解青年就業焦慮，也為台灣企業建構更穩定的人才供應鏈。

今年參與 GOLF 學用接軌聯盟提供實習的企業陣容強大，包含友達（2409）光電、緯創資通、力成科技、新加坡鈦坦科技、台達電、台積電、富采投資控股、仁寶電腦、研揚科技等。企業代表也指出，透過 GOLF 平台，更容易接觸到具潛力的學生，「這不只是填補人力，更是投資未來。」聯盟預期今年實習職缺總數將突破 1,500 個。

根據104 人力銀行數據顯示，去年大學畢業生有 36%求學期間曾實習打工，有此經驗者在找第一份正職工作的投遞履歷效率 提升 8.1%，實際幫助學生在企業面前脫穎而出。GOLF 學用接軌聯盟不僅持續提供實習職缺，近期也與104 人力銀行合作推廣「實習打工故事競賽https://tw104.pse.is/899j4z」，鼓勵學生積極接觸職場並反思收穫。

課程雙語化 打造國際學生友善學習平台

除了實習媒合創新高，GOLF 學用接軌聯盟亦積極推動課程國際化。預計於 2025 年第四季啟動前導課程雙/多語化計畫」，規劃建立國際專區，蒐集並翻譯 41 部外語課程影片。平台目前累計課程數超過 670 堂，其中 AI 課程 45 堂，逐步建構基礎、應用到專案的模組化學習架構，成為國際學生與本地學生共同受惠的重要資源。

教育部統計顯示，2024 年台灣共有約 12 萬名國際生與僑外生，政府亦透過「Bilingual 2030」政策，期望透過推動全民雙語教育，強化國際競爭力。然而，課程資源不足與外籍生適應挑戰仍待解決。GOLF 期許雙語平台的推出，有助於協助國際學生更快融入台灣學習環境。

「我們希望不僅縮短學用落差，也讓更多國際學生在台灣紮根發展，將台灣打造成國際人才的舞台。」GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展強調。企業代表則指出，雙語化課程不僅能吸引更多國際人才，也能提升企業品牌的國際能見度。

展望未來，GOLF 學用接軌聯盟將持續推動實習媒合與充實學習資源平台，呼籲更多企業與大學加入，讓台灣成為培育、留用優秀人才的重要基地。立刻加入 GOLF 學用接軌聯盟，加入學生會員，用學校帳號註冊登入，全部課程 0 元免費上，包含時下最熱門的 AI、半導體、軟體開發等主題；加入企業會員，與百間校企強強聯手，共創廣大人才庫。