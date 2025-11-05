普發現金1萬元經長龔明鑫相約一起去國旅 網友熱議：買菜都不夠了

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳。經濟部長龔明鑫今日受訪指出，希望不要有替代消費的情況發生，額外消費才能為經濟成長更加溫，他自己就打算帶家人一起國旅，配合經濟部推廣的商圈活動，放大普發現金1萬元的經濟效益。此番言論引發網友熱議，不少人指出，現在國旅交通及住宿都不便宜，可能只能住一夜；也有人說，買個菜就不夠了，那有錢國旅。

因為國旅住宿價格不斐，不少人轉而出國觀光旅行，國旅市場低靡。較熱門觀光國家除了東南亞國家如菲律賓、泰國、越南、馬來西亞等，受韓流、韓劇等影響，不少人去南韓。而近年來日元匯率低，吸引更多民眾前往日本旅行，加上血拚，很多民眾認為國外旅行CP值遠高於國旅。

國旅房價頻遭國人批評，交通部觀光署4日分析指出，平均房價部分，今年1至9月旅館業為2954元，較去年同期略增18元。觀光署表示，部分業者為增加住宿附加價值及體驗豐富度，多提供一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等多元服務，將增加的服務費用併入房價中，另因國人多於假日出遊，因此感受房價較高。

拿到1萬元龔明鑫說要帶家人一起國旅引發網友熱議，不少民眾說，1萬元如要國旅可能住不到一晚，簡直太小看國旅了，住宿都不夠，要倒貼不少錢；有網友直指，要玩國旅可能政府要發個3萬或5萬才夠。也有人說一日遊應該可以，但很累。還有民眾打算拿來買機票出國玩，甚至已經訂好票了。

有民眾說，開車國旅然後超速違規繳罰款，重新貢獻國庫，這就是愛台灣的方式之一。另有網友表示，買菜就花光了，還要國旅？甚至有人呼籲政府能否示範只用1萬元玩國旅。