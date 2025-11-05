凱利投資衰退風險儀表板：替代性數據顯示美國經濟仍持穩

在富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項經濟指標中，10月有五個指標因美國聯邦政府關門而暫停更新，包含營建許可、失業金申請、零售銷售、薪資成長、利潤率，但其他七個指標未受影響，商品、卡車運輸、信用利差、貨幣供給維持在「擴張」的綠燈，ISM新訂單、殖利率曲線維持在「謹慎」的黃燈，就業信心維持在「衰退」的紅燈，整體燈號仍維持在擴張的「綠燈」，至今已連續17個月亮出綠燈。

富蘭克林證券投顧表示，10月全球股市展現多頭氣勢再創新高，展望11月，聯準會無召開利率會議，但日前主席鮑爾發言冷卻了12月降息預期，此外，若美國政府遲未開門，將缺乏經濟數據可考，股市續攻需有更多觸媒，另，預期在美中貿易情勢改善、AI引領資本支出、美歐消費旺季登場下，全球風險性資產仍具韌性，建議採取一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進以掌握歲末年終旺季行情，核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股建議挑選科技、創新科技及生技股票型基金以參與AI及多元創新商機，非美元資產則看好全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票則首選日本股票型基金，另可搭配與傳統股債資產相關性低的黃金股票型基金，建議配置約5%~10%，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，受政府關門影響且考量消費在美國經濟的重要性，將使用額外數據來衡量美國經濟整體狀況：

1.房市：全國住宅建商協會(NAHB)調查顯示房市情緒上升，預示2026年建築活動將回升，但10月抵押貸款銀行家協會(MBA)每週購屋申請呈現下滑，整體上房市好壞參半。

2.就業：失業金申請數通常由各州統計，再由美國勞工部匯整，由於各州不受聯邦政府關門影響，故潛在失業金申請數據仍存在，只需編輯即可，根據幾家投行、智庫統計，過去一個月失業金申請數大致持穩。

3.零售銷售：芝加哥聯儲領先零售摘要(CARTS)是一種即時預測工具(nowcasting tool)，類似亞特蘭大聯儲的GDPNow，但用於零售銷售。最新數據顯示，通膨調整的零售銷售(扣除汽車)月增0.2%，與其他消費者支出替代數據一致，包含紅皮書同店銷售、信用卡支出。

4.薪資成長：ADP與Indeed數據均顯示，薪資將繼續保持近期速度成長。

5.利潤率：此數據來自國民所得帳資料，是季度GDP的一個子項數據，當前先以上市公司發布的獲利來評估，目前為止，最近一季利潤率仍持續擴張。

傑佛瑞‧修茲表示，結合可更新的七項指標與其他五個指標的替代數據，相信整體儀表板仍牢牢地處於「綠燈」，而隨利潤率持續擴大，裁員增加導致經濟陷入衰退的可能性仍低，即使沒有官方數據，仍有信心美國經濟依然處於健康軌道上。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，雖市場聚焦於貿易局勢、財政不確定性上，但長期利多可能在未來幾年支撐美國市場領導地位，AI與自動化能釋放各產業生產力並節省成本，基礎設施投資、放鬆管制、稅收優惠等親商政策將持續促進美國經濟成長，回流、供應鏈多元化則正重振美國製造業、促進產出成長，特別是在工業與能源領域，廣義來看，美國在AI、半導體、生技、太空探索領域處於領先地位，為尋求投資全球領先成長型企業的投資人創造強大的長期利多，基此，投資布局將保持多元化，目標是參與持續的強勢市場，同時保持對市場領導地位變化的適應性。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，今年科技股獲利成長率是史坦普500指數的兩倍多，預計此趨勢還將延續至2026年與未來幾年，而雖科技股估值看似很高，但考量科技股獲利成長前景後，估值仍合理。近期市場熱烈討論「AI永動機」現象，過去也發生類似情況，當時正值網路時代，與目前的一個明顯差異是，1990年代的這些交易最終建造多年都未被使用的光纖網路，但當前每一個投入資料中心的GPU都立即使用，巨額資本支出全是為因應真正顯著的需求變化。