立委籲推「青年可負擔住宅」 內政部：設定地上權有望納入社宅

房價居高不下，國人居住負擔攀升。國民黨立委牛煦庭5日在立法院內政委員會質詢指出，內政部定義我國住宅政策是以「社會福利」為核心，透過社會住宅展現照顧弱勢的精神，但年輕人不婚不生的主要壓力仍是房價與房貸負擔過高，呼籲中央應思考將「青年可負擔住宅」納入政策方向。

牛煦庭指出，9月住宅租金指數109.27，年增2.14%，還連七個月達到108以上，顯然租屋負擔過高；今年第1季全國平均房貸負擔率達44.53%，單看六都更高達50.88%，依世界銀行標準，房貸負擔率超過30%即屬不合理，「超過50%的壓力，對六都民眾而言更加沈重」。

牛煦庭指出，新加坡建屋發展局HDB主導的組屋政策，明確規範家庭優先、單身者須滿35歲才能申請，且僅有地上權並設定五年閉鎖期，購買者也綁定相關身份，使用期滿歸還政府，制度完整且可循環運作，台灣應思考如何從社會福利導向邁向「可負擔住宅」模式。

國土署長吳欣修回應，新加坡有97%的土地為國有，在1965年左右就全力發展廣推組屋，以類似設定地上權的做法，持續輪替買賣下去；相較之下，台灣國有地有限，社宅推動僅十餘年，短期內難達到新加坡的規模；且房市近年供給量大、空屋率升高，未來政策會從減碳與活化角度出發，鼓勵更多空屋釋出作出租宅。在直接興辦社宅的部分，也會用其他創新方法，例如設定地上權，引入BOT讓民間參與社宅興辦與經營。

牛煦庭表示，地方政府已經陸續拋出「可負擔住宅」的構想，年輕人也對相關政策有所期待，但憂心中央與地方不同調，他呼籲中央應統合方向、加強溝通，讓住宅政策不僅止於照顧弱勢，也能回應年輕世代的居住需求。

吳欣修指出，未來在社會住宅的興建上，政府已研議「設定地上權」與社宅混合搭配的模式，作為住宅政策的創新方向，這也是就是可負擔住宅的項目之一，相關計畫也已報院討論中；此外，桃園已經相關規定納入都市計畫桃園市的施行細則內，彰化也有相關的溝通與討論，中央會尊重地方政府的創新做法，但仍須檢討《民法》、《土地法》等法規限制，確保政策可執行與可持續。

依據官方先前公告的「百萬租屋家庭支持計畫」社宅目標，以「直接興建、包租代管、租金補貼」三大方向進行。其中，今年至2023年直接興建13萬戶社宅，再加上去年底之前完成的12萬戶社宅，共計達成25萬戶直接興建社會住宅；再加上25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，預計2032年達成百萬戶社宅目標。

內政部長業務報告中亦指出，截至10月底，全國直接興辦社會住宅達12.1萬戶，包租代管超過10.1萬戶，租金補貼核定達87.3萬戶，合計突破百萬戶。內政部長劉世芳表示，目前總體的社會住宅興建計畫仍在檢討中。除土地與資金來源外，也需納入氣候變遷與永續建築等新變數，對社宅興建方式與進度帶來調整，相關內容，內政部將持續進一併研議。