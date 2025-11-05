普發現金預登記首日開放尾數0、1 上午逾47萬人完成登記

普發現金一萬5日上午正式啟動網站分流的預登記，由身分證字號或居留證號尾數為0、1為首波登記對象，財政部表示，開始預登記後已經有超過47萬人完成登記，預計從12日開始發放。

「全民+1政府相挺」普發現金登記網站將於11月5日起至11月9日為期5天開放預登記，預登記期間前5日（11月5日至11月9日）以身分證字號或居留證號尾數分流，11月5日身分證字號或居留證號尾數為0、1；11月6日尾數為2、3；11月7日尾數為4、5；11月8日尾數為6、7；11月9日尾數為8、9。普發現金登記從11月10日起全面開放登記，不限身分證字號尾數，而登記入帳開放時間很充裕將持續至明年4月30日止。

據統計，2023年普發6,000時，採取登記入帳者約有935萬人、占39.71％，使用ATM約有 571萬人、占23.24％，其餘則是直接入帳、郵局領現或偏鄉造冊。

財金公司強調，在預登記期間（11月5日至11月9日）及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳；11月11日以後登記成功者，於登記後2個營業日內入帳，後續也會因為登記人數減少而加快入帳速度。