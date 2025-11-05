快訊

從交流到合作 商總攜手南韓進口協會打造台韓產業新格局

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
商總理事長許舒博。圖／商總提供
商總理事長許舒博。圖／商總提供

為強化台韓雙邊產業合作與貿易資訊交流，促進企業間實質商業媒合，商總與韓國進口協會（Korea Importers Association，KOIMA）共同舉辦「台韓產業交流論壇暨合作備忘錄簽署與商業媒合會」，韓國進口協會會長尹英美及商總理事長許舒博正式簽署合作備忘錄（MOU）。

商總表示，與韓國進口協會本次簽署合作備忘錄，旨在促進台韓企業之間更緊密的經貿連結，雙方將以食品、觀光、健康醫療、美容美妝及遊戲等五大產業作為合作起點，透過資訊共享、企業媒合、市場拓展與共同參展等多元形式，推動實質交流與商機開發。

許舒博表示，韓國與台灣地緣相近，兩國同為出口導向經濟體，產業結構亦相似，長期在經濟及文化領域往來密切，台灣人喜歡到韓國旅遊，去年約有140萬人次，韓國朋友來台灣旅遊也很盛行，約100萬人次，但是人口基數不同，因此希望未來除了在進口方面，也歡迎更多的韓國朋友來台灣觀光。

許舒博指出，2024年台韓雙邊貿易總額達645億美元，創下歷史新高，然而，其中我國對韓出口額為208億美元，自韓進口為437億美元，貿易逆差達229億美元，且進口年增率高達53.8%，韓國目前已成為我國第四大貿易夥伴及進口來源國，但韓國卻是台灣的第六大出口市場，顯示雙邊貿易結構仍呈現明顯逆差，近年商總積極和韓國公會組織合作，期望透過產業界交流與合作，讓韓國企業更深入了解台灣優質產品，逐步提升我國對韓出口能力，實現互利共榮的發展目標。

尹英美則說，韓國與台灣在經濟、文化與人員交流等領域長期合作，彼此為重要經貿夥伴，台灣以半導體、ICT與精密機械等產業引領全球，展現強勁的創新動能。韓國進口協會自1970年成立以來，擁有約8300家會員企業，致力推動進口產業發展與穩定供應鏈，並透過「韓國進口博覽會」促進國際交流，期盼此次MOU的簽署能進一步強化兩國的企業合作，開創互利共榮的新契機。

