賴總統：預期今年經濟成長率逾5％ 會贏中國

財團法人中國生產力中心（CPC）今舉辦70周年感恩論壇，賴清德總統出席致詞表示，2025年是台灣崛起的一年；預期今年經濟成長率會超過5%，這已不僅是亞洲四小龍第一名，也會贏過日本、新加坡、美國、歐盟，今年也會贏過中國。

賴總統表示，中國生產力中心70年來，在董事長許勝雄、歷任董事長跟全體同仁努力之下，推動台灣產業發展，祝福70歲生日快樂，也能夠迎接更燦爛、風華再起的70年，讓台灣的經濟發展能夠持續扶搖直上。

賴總統說，他今年在國慶演說中談到，2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，就業狀況也是25年來最好。台股已經連續6個月上漲，近來，加權股價指數更突破2萬8000多點，市值超過3兆美元，成為全球第8大股市。

賴總統說，上周主計總處公布今年第三季經濟成長率概估為7.64%，第二季是8%，第一季是5.48%，去年第四季是4.84%，可以看出台灣經濟持續不斷在成長，可以預期今年經濟成長率會超過5%。

不過，賴總統也表示，當前世界各國，都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動，以及全球經貿秩序重整的挑戰。面對這些挑戰，政府將持續以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，並且落實2050淨零轉型的國家發展方向。預計在2030年前，挹注9000億元，帶動民間投資4兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資，來推動能源轉型，也促進產業升級轉型。

賴總統說，政府也要推動AI新十大建設，因應智慧化時代來臨，積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，讓台灣繼續在全球科技場上，站穩領先地位。

賴總統表示，為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中，不遺漏任何人、任何產業，政府提出了930億元的關稅影響支持方案，來協助企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

賴總統指出，CPC是國內成立最早、規模最大的經營管理顧問機構。70年來，在台灣從輕工業、重工業、到服務業、高科技業，不同經濟轉型的關鍵時刻，CPC一直扮演產業升級的重要推手，希望CPC與政府持續攜手合作，發揮集體智慧，積極輔導產業。賴總統說，「我邀請許勝雄董事長繼續留下來跟我們一起打拚，風采依舊」。