淘寶、拼多多未落地 生意繼續做 龔明鑫：我們不會讓它營運

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
淘寶無法在台落地，卻能繼續把東西賣到台灣來。（路透）

行政院長卓榮泰日前要求淘寶、拼多多等境外電商限期落地，否則就要下架，經濟部長龔明鑫今日表示，「我們不會讓它營運」、「不會讓它合法在台灣」，他強調，淘寶不能在台灣經營前台。

立法院今日審查公司法、商業登記法、能源管理法修正草案，龔明鑫應邀出席報告並備詢。

由於卓榮泰日前放話，如果淘寶、拼多多等境外電商限期內沒有落地，將依法要求平台下架，政府是否封鎖淘寶IP、禁止國人買淘寶？引發外界關注，對此，經濟部說，平台管理是數發部的業務。國人現在在淘寶平台購物是跨境購買，屬於跨境電商，是數發部業務，經濟部會與數發部一起討論如何管理跨境電商。

立委邱議瑩今日也質詢龔明鑫有關境外的淘寶、拼多多等中國電商落地納管問題，淘寶雖然是中資，卻繞彎透過港資在台灣設立分公司，規避中資管理辦法未開放中資電商的限制，她質詢經濟部要納入何種法規管理，以及台灣分公司是否有依法繳稅。

龔明鑫表示，「我們現在的態度還是不會讓淘寶來台灣經營電商」，對於邱議瑩質疑用什麼法來納管，龔明鑫並未說明，但表示經濟部管理的部分是中資能不能在台灣落地，至於電商管理現在是交由數發部來管理。

淘寶在台灣登記的公司為「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，根據經濟部商工登記公示資料，登記營業項目為廣告傳單分送業，電子資訊供應服務業。

經濟部商業署長蘇文玲表示，投審司當時核准香港淘寶台灣分公司業務範圍，只限廣告傳單分送業務，是否有超過核准經營範圍，需要進一步調查，若其實際行為只有發傳單的話，就不會有交易的問題。

