中國稱明年 APEC 遵守一中原則 林佳龍：與理念相近國反制

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

APEC明年將在中國舉辦，中國外交部指出，「中華台北」參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則。對此，外交部長林佳龍5日表示，去年APEC在秘魯開會時，中國爭取明年主辦權以書面承諾，支持台灣平等參與，特別是出席者安全。台灣將捍衛自身權利，也會協調理念相近國家加以反制。

2025年在韓國慶州的亞太經濟合作會議（APEC）剛落幕，2026年將於中國深圳舉辦，根據路透社報導，中國外交部4日表示，台灣參與APEC活動的關鍵，在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、國安局副局長張元斌、經濟部次長江文若、陸委會副主委沈有忠、經貿辦執行秘書徐崇欽報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。

對於APEC明年的參與，林佳龍會前接受聯訪表示，去年APEC在秘魯開會時，中國爭取明年主辦權以書面承諾，支持台灣平等參與，特別是出席者安全。

林佳龍強調，中國對於台灣明年赴深圳參加APEC峰會附加條件，在國際上已違反當時承諾。台灣將捍衛自身權利，也會協調理念相近國家加以反制。

我國外交部4日強烈抗議並嚴正回應，強調台灣是APEC正式會員，享有平等參與權利，中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部指出，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去（2024）年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今（2025）年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部強調，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

APEC 林佳龍

