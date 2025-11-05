快訊

北市驚傳特教幼兒遭隨車教保員毆打 校方不通報還繼續隨車11天

雙城論壇年底舉辦？ 蔣萬安曝MOU進度：中央陸續同意

許勝雄：若在同等競爭環境 台商有能力應對關稅壓力

中央社／ 台北5日電

美國關稅牽動企業全球布局，財團法人中國生產力中心董事長、金仁寶集團總裁許勝雄今天說，只要處於與競爭對手國家同等的競爭環境，台灣企業有能力應對關稅壓力；他說，相較於關稅議題，台商其實更在意匯率波動，因為會直接影響獲利表現。

許勝雄今天出席中國生產力中心（CPC）70週年感恩論壇接受媒體採訪表示，美國對等關稅屬於比較長期的影響，台灣企業已經提前布局，關稅稅率會根據投資國家的不同而進行計算。

相較於關稅，他認為台商可能比較在意匯率問題，因為匯率會直接影響台商的營業利益等獲利表現。

許勝雄說，若台灣對等關稅稅率為15%，就與日本和韓國相同水準；如果能在20%以下，就跟越南等東南亞國家有同等的競爭環境，「只要是同等競爭環境，我想台商都有能力去面對關稅所帶來的競爭壓力。」

許勝雄在論壇致詞中提到，生產力中心長期扮演連結政府政策與企業需求的橋梁角色，協助推動各種經濟與產業發展政策，提出合理化、價值化、團隊化、家庭化等管理觀念，未來目標將台灣從製造轉向創造，強化經濟韌性。

關稅 許勝雄 台商

延伸閱讀

檢警調追太子集團案 劉世芳：配合美國查在台協力者

就市論勢／半導體設備、BBU 有潛力

期貨商論壇／微型那指期 觀望

如何裁決？美最高法院將審理川普關稅案 專家預測機率曝光

相關新聞

淘寶、拼多多未落地 生意繼續做 龔明鑫：我們不會讓它營運

行政院長卓榮泰日前要求淘寶、拼多多等境外電商限期落地，否則就要下架，經濟部長龔明鑫今日表示，「我們不會讓它營運」、「不會...

賴總統：預期今年經濟成長率逾5％ 會贏中國

財團法人中國生產力中心（CPC）今舉辦70周年感恩論壇，賴清德總統出席致詞表示，2025年是台灣崛起的一年；預期今年經濟...

台灣衛星通訊怎麼彎道超車？業者籲：應發射10顆通訊衛星、造自主星系

台灣衛星供應鏈生產效率高、品質優良且安全，但目前整個衛星市場（包括發射、整機、服務及終端）都由國外主導，台灣業者該如何搶...

非洲豬瘟產品從淘寶來？經長回應納管：不讓淘寶在台經營電商

行政院長卓榮泰要求境外電商限期落地納管。綠委邱議瑩5日上午質詢經濟部長龔明鑫要如何管淘寶？龔明鑫強調，不會讓淘寶在台經營...

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

台灣投勞保勞工人數已經達1044.3萬人，多數屬於受僱勞工，另有一大部分為在職業工會投保的自營作業者，約達183萬餘人。弔詭的是，一般受僱者投保薪資平均分布在各薪資級距，職業工會投保薪資分布卻驚見集中在最低與最高的頭尾兩端，兩者合計高達八成，其餘各投保級距接近一條直線，極不尋常，箇中原因是什麼？

普發現金1萬元怎麼花？經長龔明鑫：一起去國旅

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳，經濟部長龔明鑫今日表示，希望不要有替代消費的情況發生，額外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。