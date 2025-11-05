台灣衛星通訊怎麼彎道超車？業者籲：應發射10顆通訊衛星、造自主星系

台灣衛星供應鏈生產效率高、品質優良且安全，但目前整個衛星市場（包括發射、整機、服務及終端）都由國外主導，台灣業者該如何搶進？業者建議，台灣應至少發射10顆通訊衛星建立自主衛星星系，提供業者參與研發及設備驗證場域。

亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會4日在台北召開，吸引許多衛星供應鏈業者與會，衛星業者指出，台灣業者現在最大挑戰是缺乏實際驗證場域，民間跟政府（如TASA）會一起努力，更期許政府開放更多衛星籌載的設計與製造機會，讓台廠不只是做地面端接收器及終端使用裝置（UT），從地端到天空端做進衛星主體，但關鍵是研發產品需要取得實際驗證，故若台灣能有在領空發射10顆左右衛星打造環繞網路C/T（Communication/Testing）環境，有助於業者產品與衛星連結完成有效驗證，對進軍國際市場有大幫助。

業者指出，目前開發UT產品，多數產品驗證只能在實驗室進行。若要與真正的衛星進行連結驗證（link verification），必須將產品提供給國外系統供應商（system provider），由他們進行地面站連接。

TASA推動通訊衛星製造產業化平台，開放2＋2顆低軌衛星標案，由TASA輔導傳承製作經驗，但最終僅2業者投標得標，數量不如預期，該計畫衛星預計2029年發射，更早推出的Beyond 5G（B5G）低軌通訊衛星實驗衛星也將發射2顆，一顆由美國通訊酬載廠商Cesium Astro得標，2027年發射，一顆本土自製預計2030年發射，期望建立衛星通訊自主能力。

業者指出，目前主要低軌LEO/中軌MEO衛星星系（constellation）都在國外，台灣企業在設計產品時，缺乏本土驗證場域，即便TASA現在預備發射自主研發衛星打造衛星星系，但只有3~4顆在台灣領空，仍不足以驗證整個衛星系統的性能，業者解釋，衛星太少將無法達到真正的無縫通訊，UT在追蹤（tracking）和鎖定（lock）速度慢，無法實現真正商用的轉換驗證程序。

其次，業者指出，目前台灣自製衛星運用仍多以空照遙測等任務為主，期望政府能更大膽朝商業應用發展，如5G NTN技術應用與衛星結合，同時提早開放民間參與衛星籌載的設計與製造，有助於讓民間業者從只做衛星通訊的地面端設備，升級到能做衛星端產品，同時從零組件跨入衛星應用層級。