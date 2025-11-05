非洲豬瘟產品從淘寶來？經長回應納管：不讓淘寶在台經營電商

行政院長卓榮泰要求境外電商限期落地納管。綠委邱議瑩5日上午質詢經濟部長龔明鑫要如何管淘寶？龔明鑫強調，不會讓淘寶在台經營電商。

立法院經濟委員會5日上午審查「公司法」、「商業登記法」、及「能源管理法」修正草案，並邀龔明鑫備詢。近日國內發生非洲豬瘟，外界懷疑可能是中國淘寶等電商平台，將疫區相關產品平行輸入，行政院長卓榮泰要求境外電商限期落地納管，龔明鑫日前表示，須與數位發展部、陸委會等單位協商討論。

經濟部官員強調，淘寶現是透過香港公司在台設分公司，並沒有它在台設平台，民眾是跨境到中國大陸淘寶交易。針對淘寶在台分公司，經濟部僅核准它廣告傳單分送業務，因此經濟部了解它是否超過核准經營業務項目。官員強調，至於具體管理跨境平台，則要看數位發展部如何作為。

邱議瑩今日上午質詢表示，政院要淘寶「落地納管」，淘寶是中資，陸委會也說，依中資管理辦法是不允陸資在台經營電商，淘寶是經過港商在台灣分公司，是要怎麼管？用那一個法管？淘寶在台營業額是多少？

龔明鑫回答，不會讓淘寶來台經營電商，它現在是透過廣告傳播業務。他提及，淘寶幾在台幾乎沒有營業額。

商業發展署長蘇文玲說明，淘寶是透過香港公司在台設分公司，只准它廣告傳單分送業務，平台是設在大陸淘寶電商平台，它是沒有落地，就不能經營平台。

邱議瑩質詢，淘寶沒有落地，拐一個彎，平台在中國，但台灣民眾都直接在用，她批經濟部鄉愿、昧於事實，立場踩不穩。龔明鑫強調，淘寶不能在台有平台交易，也不能透過第三方，所以納管要跨部會討論，尤其是電商主管機關數位發展部。