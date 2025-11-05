美國務院：台灣平等參與APEC 促中國確保人身安全

快訊

中央社／ 華盛頓4日專電

中國稱台灣能否平等參與明年APEC活動，關鍵在遵守一中原則。美國國務院今天對此表示，美國堅持台灣等所有APEC成員經濟體，都應依照APEC慣例，獲得平等、完整的參與權。美方將敦促中國制定規則，確保與會者安全。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦。路透社報導，中國外交部4日表示，台灣參與APEC活動的關鍵，在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

美國國務院晚間回應中央社提問時表示，在2024年於秘魯舉行的APEC經濟領袖會議上，APEC成員一致同意中國提出主辦2026年APEC的意見。

國務院一名發言人說，APEC成員國仍然致力於依照「主辦APEC會議指導方針」及相關APEC公約，確保所有成員平等參與所有APEC活動，包括領袖週。

這名發言人說，保障美國公民的安全是美方最優先考慮的事項，美方將繼續敦促中國制定安全安排和規則，以保障所有與會者在中國參加APEC會議時的安全。

「美國堅持所有APEC成員經濟體，包括在APEC中稱為『中華台北』的台灣，必須充分、平等地參與，這符合APEC的指南、規則和既定慣例，此立場也已在中國提出2026年主辦意向時獲中方確認。」

外交部長林佳龍昨天指出，中國附加條件已違反承諾，將協調理念相近國共同反制。

去年11月，中國宣布將擔任2026年APEC主辦單位後，台灣即表達關切。

時任國安會副秘書長、現任國安會諮詢委員徐斯儉當時表示，一般而言，每年經濟領袖會議會決定未來3年左右的主辦國，但2026年則一直懸著，由於中國提出舉辦的時間比較晚，使得此次經濟領袖會議前，很多經濟體都認為先前溝通不夠充分。

他指出，按APEC的制度，所有決定都是採共識決，對於中國爭取主辦2026年APEC，台灣特別指出所有經濟體的與會者均可能受中國「懲獨22條意見」的影響，其他經濟體也分別提出各種關切，要求中國說明或保證。

徐斯儉說，經過所有經濟體充分討論，中國承諾將遵守APEC的規定、慣例及實踐，確保各會員平等尊嚴與會的權利，並妥善維護所有與會人員的人身安全。基於中國所做的承諾，所有經濟體最終達成共識，同意中國舉辦2026年APEC。

APEC 美國公民

