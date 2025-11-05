中國主辦明年APEC峰會 莊翠雲：在對等尊嚴下參加

明年APEC峰會將於中國舉行，中國外交部指出，台灣參與須遵守一中原則。財政部長莊翠雲今天表示，台灣是APEC的會員，各經濟體在APEC中應該是平等的，主辦國也要有一定的高度，對各經濟體都必須給予平等、尊嚴，台灣會在這樣的情況下參與。

2025年在韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會於1日落幕，明年APEC峰會將於中國廣東深圳舉行。路透社日前報導，中國外交部表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

立法院財政委員會今天審查攸關延長電動車減免牌照稅的使用牌照稅法部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲列席備詢。

國民黨立委林德福指出，明年的APEC峰會將在中國舉辦，中國外交部表示，台灣要參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則，目前兩岸對立升高，明年能否順利參加。

莊翠雲表示，台灣是APEC的會員，所有的經濟體在APEC中應該是平等的，而主辦國也必須要有一定的高度，對於所有參與的經濟體，都必須給予平等、尊嚴，台灣會在這樣的情況下參與。

莊翠雲指出，APEC主要是以財政、經濟等主題，台灣會以這樣的主題，分享自身經驗，也聽取其他國家的經驗，以及整體區域趨勢的走向。