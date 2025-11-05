失業中高齡投入照顧產業 最高獎勵10.8萬元

勞動部勞動力發展署表示，因應我國人口結構變遷及邁入超高齡社會，照顧服務業人力需求增加，近年於公立就業服務機構照顧服務業登記的職缺數持續增加，鼓勵失業勞工投入照顧服務產業，勞動部自2014年起推動照顧服務業缺工就業獎勵，提供每人最高10.8萬元的就業獎勵津貼。

勞發署表示，近3年運用就業獎勵措施，已協助超過3萬名失業勞工投入照顧服務業，其中屬中高齡失業勞工者佔比達53.3%，顯示透過這項獎勵措施，有助於中高齡失業勞工投入照顧服務產業，且已成為該產業重要的人力來源。

2024年度在公立就業服務機構照顧服務業新登記的求才職缺就超過4.5萬個，為了要補實照顧服務產業人力缺口，促進失業勞工重返職場，依「鼓勵失業勞工受僱照顧服務業作業要點」規定，失業連續30日以上或符合非自願離職者，可向公立就業服務機構辦理求職登記。

勞發署說明，並經推介受僱於照顧機構、居服單位或社區式長照機構等單位，從事照顧服務工作連續滿30日以上，符合相關規定，可於受僱每滿30日的次日起90日內，向公立就業服務機構申請就業獎勵，每月核發5,000元至7,000元之就業獎勵，每人最長發給18個月，最高可領10.8萬元。

勞發署舉例，53歲的小英，與前夫離婚後，獨自撫養兩位女兒，由於收入有限，小英除了靠穩定的工作收入外，時常需要透過貸款及向親友借款來應急，經濟狀況相當吃緊。

公立就業服務機構就服員與小英晤談後，發現她具備很強的工作意願與責任感，亦有持續工作的行動力，便向她說明政府有照顧服務員就業獎勵津貼，每月補助5,000元至7,000元，最長可補助18個月，將有助於小英降低就業初期的經濟負擔，津貼補助還會隨穩定就業時間拉長而提高額度。

目前小英已穩定就業4個多月，她感到非常踏實與欣慰。雖然每天工作忙碌，但能靠自己的力量穩定收入，讓她充滿成就感，孩子們也因為她的堅持與努力而更加懂事，親子關係也更加緊密。

小英感謝就服員的服務與政府提供的資源協助，讓她在困難中找到了方向，也更加堅定要靠自己撐起這個家的信念，未來將繼續努力，在照顧家庭與穩定就業之間取得平衡，為自己與孩子創造更穩定的生活。

像小英一樣的中高齡勞工，不僅擁有豐富的人生歷練，也是當今職場中不可或缺的穩定勞動力。所以，勞動力發展署鼓勵有意願投入照顧服務工作的一般失業勞工朋友，或是中高齡或二度就業婦女等勞工，都歡迎運用政府就業獎勵資源，一起加入照顧行列，實踐助人自助的第二人生。