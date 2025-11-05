普發現金預登記5日開跑 系統可同時支援20萬人登記

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

政府推動「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元方案，5日上午8時起開放預先登記，首日採分流機制，身分證字號尾數為0、1者可率先上網登記，並將於10日起全面開放所有民眾登記，最快12日可陸續入帳。

財金公司董事長林國良日前在立法院財政委員會指出，本次普發現金專案相關系統已完成壓力測試與分流設計，模擬高峰負載情境下，系統核心效能穩定。登記官網可支援同時20萬人線上操作，每秒登記人次超過2000人，並具備即時監測與動態擴充資源機制，確保系統順暢運作。財金公司對於登記流程與入帳效率具高度信心。

財金公司說明，於預登記期間或11月10日當天完成登記並通過系統檢核者，款項將於11月12日起依各銀行作業程序陸續入帳；若於11月11日後完成登記，則將於登記成功後兩個營業日內入帳，隨著登記人數減少，入帳速度也將進一步加快。

