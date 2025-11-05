快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

川普亞洲行 經貿辦：關注稀土與供應鏈重組發展 深化台美合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統川普近期展開亞洲行，與各國簽署對等貿易協定與關鍵礦物合作協議，市場預期可望暫時緩和全球貿易緊張情勢。行政院經貿辦表示，將密切關注後續發展，尤其是中國稀土政策及高科技供應鏈重組對我產業的影響，並積極尋求與盟友合作，確保關鍵產業鏈安全與韌性。

經貿辦指出，川習會後，中國同意延後一年實施擴大稀土出口管制，預料可暫時降低全球稀土供應鏈斷鏈風險。我國將持續掌握中國稀土政策變化及其對國內產業的影響，同時評估建立自主精煉技術的可行性，並與友盟推動多元採購與國際合作，以確保關鍵礦物穩定供應。

經貿辦進一步指出，川普亞洲行展現美國以「經濟安全為核心」推動高科技供應鏈重組的決心，美方盼透過與盟友深化合作，降低對中國依賴、強化本土製造、穩固經濟夥伴關係。我國將秉持「根留臺灣、布局全球」的總體戰略，把握此次供應鏈重組契機，在與美方進行關稅談判過程中，積極討論臺美供應鏈合作方案，爭取有利我業者的待遇。

經貿辦強調，臺美雙方未來可望在人工智慧（AI）、量子運算、生物科技等關鍵產業領域深化合作，打造具韌性的高科技供應鏈體系，進一步鞏固臺美經貿戰略夥伴關係。

除美國外，經貿辦表示，面對全球地緣政治變化與WTO監督功能弱化，各國均關注國營事業補貼等不公平貿易行為。我國將在支持WTO改革的同時，加速推動雙邊與多邊經濟協議，深化與理念相近夥伴的合作，建立公平穩定的全球布局環境。

經貿辦最後指出，政府將持續推動加入CPTPP等區域經貿協定，並參與WTO改革相關討論，確保我國產業在全球市場中維持競爭力，落實「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，強化我國在高科技及關鍵產業供應鏈中的關鍵角色。

美國 布局

延伸閱讀

美國物價居高不下 民調顯示近6成民眾怪川普

美地方首長選舉 考驗川普

川普2.0首次重大選舉 紐約市長結果5日揭曉

川普投顧示警、超微財報多空拉鋸 台指期夜盤以盤待變

相關新聞

普發現金1萬元怎麼花？經長龔明鑫：一起去國旅

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳，經濟部長龔明鑫今日表示，希望不要有替代消費的情況發生，額外...

職業工會投保薪資驚見詭異「一直線」 兩極化有啥端倪

台灣投勞保勞工人數已經達1044.3萬人，多數屬於受僱勞工，另有一大部分為在職業工會投保的自營作業者，約達183萬餘人。弔詭的是，一般受僱者投保薪資平均分布在各薪資級距，職業工會投保薪資分布卻驚見集中在最低與最高的頭尾兩端，兩者合計高達八成，其餘各投保級距接近一條直線，極不尋常，箇中原因是什麼？

卓揆：新青安不會原案延長 將設定更周延條件與監管方式

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，行政院長卓榮泰昨（4）日回應立委質詢時表示，現行方式應檢討，不會以相同方式延長，將...

能源子法修正 大型資料中心須採節能技術

因應AI與資通訊產業用電需求快速攀升，經濟部修正三項能源子法，要求5MW以上超大型與主機代管資料中心，在新設或擴建階段時...

AI吃電 經濟部將納管大型資料中心

因應ＡＩ資訊產業用電快速攀升，經濟部修法將納管新設（擴建）資料中心，能源署要求用電量五ＭＷ以上大型資料中心與主機代管資料...

新青安明年到期 卓揆：用新方式協助年輕人

「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年七月卅一日到期，行政院長卓榮泰昨天表示，現行方式應檢討，不會以相同的方式延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。