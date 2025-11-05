川普亞洲行 經貿辦：關注稀土與供應鏈重組發展 深化台美合作

美國總統川普近期展開亞洲行，與各國簽署對等貿易協定與關鍵礦物合作協議，市場預期可望暫時緩和全球貿易緊張情勢。行政院經貿辦表示，將密切關注後續發展，尤其是中國稀土政策及高科技供應鏈重組對我產業的影響，並積極尋求與盟友合作，確保關鍵產業鏈安全與韌性。

經貿辦指出，川習會後，中國同意延後一年實施擴大稀土出口管制，預料可暫時降低全球稀土供應鏈斷鏈風險。我國將持續掌握中國稀土政策變化及其對國內產業的影響，同時評估建立自主精煉技術的可行性，並與友盟推動多元採購與國際合作，以確保關鍵礦物穩定供應。

經貿辦進一步指出，川普亞洲行展現美國以「經濟安全為核心」推動高科技供應鏈重組的決心，美方盼透過與盟友深化合作，降低對中國依賴、強化本土製造、穩固經濟夥伴關係。我國將秉持「根留臺灣、布局全球」的總體戰略，把握此次供應鏈重組契機，在與美方進行關稅談判過程中，積極討論臺美供應鏈合作方案，爭取有利我業者的待遇。

經貿辦強調，臺美雙方未來可望在人工智慧（AI）、量子運算、生物科技等關鍵產業領域深化合作，打造具韌性的高科技供應鏈體系，進一步鞏固臺美經貿戰略夥伴關係。

除美國外，經貿辦表示，面對全球地緣政治變化與WTO監督功能弱化，各國均關注國營事業補貼等不公平貿易行為。我國將在支持WTO改革的同時，加速推動雙邊與多邊經濟協議，深化與理念相近夥伴的合作，建立公平穩定的全球布局環境。

經貿辦最後指出，政府將持續推動加入CPTPP等區域經貿協定，並參與WTO改革相關討論，確保我國產業在全球市場中維持競爭力，落實「根留臺灣、布局全球」的戰略目標，強化我國在高科技及關鍵產業供應鏈中的關鍵角色。