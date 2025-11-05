聽新聞
普發現金1萬元怎麼花？經長龔明鑫：一起去國旅
普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳，經濟部長龔明鑫今日表示，希望不要有替代消費的情況發生，額外消費才能為經濟成長更加溫，他自己就打算帶家人一起國旅，配合經濟部推廣的商圈活動，放大普發現金1萬元的經濟效益。龔明鑫說，他本來就認為今年經濟成長率穩拿5％，能否上看6％？他說一起加油。
立法院5日審查公司法、商業登記法、能源管理法修正草案，龔明鑫應邀出席報告並備詢。
龔明鑫會前接受媒體採訪時表示，普發現金1萬元多多少少對景氣加溫有效益，希望不要有替代消費的情況發生，平常要採買的民生用品若用這筆1萬元去採買的話，會使得普發1萬元現金的效果不明顯。
龔明鑫表示，若1萬元能用於國內觀光旅遊或去逛商圈，做額外的消費，則1萬元就會產生很好的效果，他在領到1萬元後也會帶家人一起去旅遊，配合經濟部推廣的商圈活動。
普發現金有：登記入帳（網路登記）、直接入帳（免登記）、ATM領現、郵局領現、造冊發放等五種方式。龔明鑫表示，上次領6千元時他是用提款機領，是滿不錯的方式，鼓勵大家可使用。
龔明鑫樂觀看待普發現金1萬元對國內經濟的效益，「多多少少會有正面的效果」，他之前就認為全年經濟成長率5％沒問題，能否上看6％？「我們來等待看看，一起加油」。
