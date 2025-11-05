聽新聞
玉山金併購三商壽 今確認宣布

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

玉山金控併購三商美邦人壽進入最終確認階段。玉山金、三商壽及其母公司三商昨天同步公告重大訊息，經證交所同意後，三家公司自今日起暫停交易。玉山金昨晚也發出採訪通知，預告將於今晚六時卅分舉行記者會，對外說明重大訊息；金融圈人士指出，預期屆時將宣布此併購案。

據了解，玉山安排在今晚舉行記者會，是因為雙方白天將分別召開董事會，確認合併案的最終條件與決議內容。

外傳此次交易玉山以每股八點二元、總對價約四七○億元的條件進行，採「全換股」方式操作。玉山金內部正評估以公告日前十個交易日或卅個交易日均價作為換股基準。經過試算，三商壽股東換股後將持有玉山金約百分之八到九的股份，其中三商壽的翁、陳兩大家族合計可取得約百分之四股份，與玉山金現任最大股東員工信託帳戶相當，最大股東順位可能出現變化。

除了換股比例，員工與業務員安置也是主管機關關注焦點。三商壽工會理事長曾俊能日前表示，未來併購方不論為何企業，都應與工會協商、簽訂團體協約。

市場評估，這樁交易若董事會通過，將成為近期台灣金融整併潮中最具指標性的案例，玉山金一旦跨入壽險市場，將補齊最後一塊事業版圖，資產規模擴大到五點七一兆元，排名第六，也正式站上金控「第一梯隊」。

玉山金 三商壽

