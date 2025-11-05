AI吃電 經濟部將納管大型資料中心

因應ＡＩ資訊產業用電快速攀升，經濟部修法將納管新設（擴建）資料中心，能源署要求用電量五ＭＷ以上大型資料中心與主機代管資料中心，建廠前要提能源使用先期規畫並送審，須採最佳可行技術，提升能效並有效節電，其中，超大型資料中心的能源效率（ＰＵＥ）不得超過一點三，主機代管資料中心不得超過一點四。

ＰＵＥ計算方式是資料中心總設備能耗除以資訊設備能耗，ＰＵＥ值愈低，代表能源效率愈高。能源署副署長吳志偉昨說，主機代管資料中心ＰＵＥ值可高於超大型資料中心的原因，在於超大型資料中心大多單一業者，也有設備取得的決定權、控制力較高，因此設定的審查標準較高；但主機代管資料中心類似房東角色，雖然可透過合約進行能耗管理，但無法百分之百保證落實，因此審查標準給得較低。

經濟部指出，這修法規包括能源開發與使用評估準則、能源用戶適用範圍、以及能源使用說明書格式，十一月五日生效，新規定不溯及既往，僅適用於十一月五日之後新建或擴建的資料中心。

至於能源使用說明書審查範疇包括電力類（電廠）、汽電共生類（汽電共生系統）、石油煉製類（石油煉製業），以及能源使用類（製造業），這次修法是在能源使用類新增資料中心一項，包括五ＭＷ以上的業界自用、主機代管的資料中心。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，ＡＩ訓練與運算需求龐大，一般雲端資料中心耗電約五ＭＷ，若搭載ＡＩ功能可達五十ＭＷ；若形成聚落型ＡＩ園區，更上看五百ＭＷ，對電網形成巨大壓力。企業最擔心的並非「全年不缺電」，而是「每小時能否穩定供電」，真正挑戰在於供電品質與電網韌性。

他也說，地緣政治風險亦是外資評估重點。台灣雖位居ＡＩ供應鏈核心，但區域安全疑慮仍高，相較之下，新加坡在供電穩定與法規明確度上更具優勢。台灣若要提升吸引力，仍須在電網韌性與能源制度兩方面持續精進。

台經院研究五所所長陳詩豪表示，資料中心納入能源管理制度，目的在確保企業採用最佳可行技術（ＢＡＴ）以提升能效。對資料中心而言，電力是主要成本來源，若能在設計階段導入節能技術，不僅可降低營運成本，也能減輕電網負荷。

能源署組長廖芳玲則說，過去能源使用說明書審查一年約六至八件，審查時間約三至六個月可獲得通過，新規定上路後，若順利不用補件，審查時間應該差不多。