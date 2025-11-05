聽新聞
0:00 / 0:00

AI吃電 經濟部將納管大型資料中心

聯合報／ 記者陳儷方洪安怡／台北報導
ＡＩ產業用電攀升，經濟部將納管新設（擴建）資料中心，用電量五ＭＷ以上，建廠前要提能源使用先期規畫並送審。本報資料照片
ＡＩ產業用電攀升，經濟部將納管新設（擴建）資料中心，用電量五ＭＷ以上，建廠前要提能源使用先期規畫並送審。本報資料照片

因應ＡＩ資訊產業用電快速攀升，經濟部修法將納管新設（擴建）資料中心，能源署要求用電量五ＭＷ以上大型資料中心與主機代管資料中心，建廠前要提能源使用先期規畫並送審，須採最佳可行技術，提升能效並有效節電，其中，超大型資料中心的能源效率（ＰＵＥ）不得超過一點三，主機代管資料中心不得超過一點四。

ＰＵＥ計算方式是資料中心總設備能耗除以資訊設備能耗，ＰＵＥ值愈低，代表能源效率愈高。能源署副署長吳志偉昨說，主機代管資料中心ＰＵＥ值可高於超大型資料中心的原因，在於超大型資料中心大多單一業者，也有設備取得的決定權、控制力較高，因此設定的審查標準較高；但主機代管資料中心類似房東角色，雖然可透過合約進行能耗管理，但無法百分之百保證落實，因此審查標準給得較低。

經濟部指出，這修法規包括能源開發與使用評估準則、能源用戶適用範圍、以及能源使用說明書格式，十一月五日生效，新規定不溯及既往，僅適用於十一月五日之後新建或擴建的資料中心。

至於能源使用說明書審查範疇包括電力類（電廠）、汽電共生類（汽電共生系統）、石油煉製類（石油煉製業），以及能源使用類（製造業），這次修法是在能源使用類新增資料中心一項，包括五ＭＷ以上的業界自用、主機代管的資料中心。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，ＡＩ訓練與運算需求龐大，一般雲端資料中心耗電約五ＭＷ，若搭載ＡＩ功能可達五十ＭＷ；若形成聚落型ＡＩ園區，更上看五百ＭＷ，對電網形成巨大壓力。企業最擔心的並非「全年不缺電」，而是「每小時能否穩定供電」，真正挑戰在於供電品質與電網韌性。

他也說，地緣政治風險亦是外資評估重點。台灣雖位居ＡＩ供應鏈核心，但區域安全疑慮仍高，相較之下，新加坡在供電穩定與法規明確度上更具優勢。台灣若要提升吸引力，仍須在電網韌性與能源制度兩方面持續精進。

台經院研究五所所長陳詩豪表示，資料中心納入能源管理制度，目的在確保企業採用最佳可行技術（ＢＡＴ）以提升能效。對資料中心而言，電力是主要成本來源，若能在設計階段導入節能技術，不僅可降低營運成本，也能減輕電網負荷。

能源署組長廖芳玲則說，過去能源使用說明書審查一年約六至八件，審查時間約三至六個月可獲得通過，新規定上路後，若順利不用補件，審查時間應該差不多。

AI 供電

延伸閱讀

梨山蜜蘋果遇猴害 猴子躲過電網又吃又玩 有果農損失3成

亞馬遜槓上波克夏的電力公司 指控未能充足供電給資料中心

可緩衝短期供應中斷！美媒曝大陸加速擴充石油儲備 專家估已達12億桶

烏克蘭安全局長：2025年迄今襲俄國石油設施逾百次

相關新聞

AI吃電 經濟部將納管大型資料中心

因應ＡＩ資訊產業用電快速攀升，經濟部修法將納管新設（擴建）資料中心，能源署要求用電量五ＭＷ以上大型資料中心與主機代管資料...

新青安明年到期 卓揆：用新方式協助年輕人

「青年安心成家購屋優惠貸款」（新青安）將於明年七月卅一日到期，行政院長卓榮泰昨天表示，現行方式應檢討，不會以相同的方式延...

寶佳少東 林家宏宣戰搶經營權「收購胸有成竹」

寶佳機構少東林家宏原以公司治理長年不佳的中工（2515），希冀以入主、重新喚回技術為班底的老中工魂，惟中工以「禿鷹」形容...

2024年服務業產值逼近15兆 經濟部：占GDP近6成

經濟部4日發布《2025商業服務業年鑑》，以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，揭示我國服務業現況，2024年服務...

重啟核三評估一個月內公布？ 經長龔明鑫：盡快說明是否適合

有關核三廠重啟評估，立委張智倫詢及，是否一個月之內，就會有重啟的評估報告？經濟部長龔明鑫說明，會盡快把資訊拋出來，給立法...

美方緊盯 新台幣升至30.2元？央行坐不住駁斥了

中央銀行坐不住了。針對部分媒體報導指稱「新台幣本季仍將升值2%至30.2元」、「美方緊盯央行操作、年內恐劇烈波動」等內容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。