卓揆：新青安不會原案延長 將設定更周延條件與監管方式

新青安貸款專案將於明年7月31日到期，行政院長卓榮泰昨（4）日回應立委質詢時表示，現行方式應檢討，不會以相同方式延長，將設定更周延條件與監管方式，不讓民眾誤用政策美意。

卓榮泰強調，政府會檢視新青安執行的各項困難，用新方式協助年輕人，新政策會提早設想，並嚴謹管理。

新青安自2023年8月上路後，一度被認為是助長房價的元凶之一，行政院經跨部會檢討，去年6月推出事前嚴審、貸後管理，並限貸一次的新措施，內政部過去曾表態，新青安屆期後，住宅基金不再補貼，對於卓揆昨日表態，外界解讀，新青安可能延長，但條件或方案會更加嚴格。

民眾黨立委黃珊珊昨日質詢時表示，新青安貸款上路後，房價漲了15.4%，此外，年紀超過50歲、年收超過300萬元以上的民眾，都能拿到補助，她認為政策有調整必要；民進黨立委王世堅也指出，這項政策有三無：「無年齡限制、無收入限制、無首購限制。」

卓榮泰回應，房價上漲因素很多，不能就單一因素討論。至於年紀較大、年收較高民眾仍獲補助，他坦言，確實當初應該在年齡上有些考量。

至於新青安是否延長？卓榮泰指出，現行方式應該檢討，針對青年居住正義做出不同考量，因此不會以相同的方式延長。

政院人士表示，「減輕國人購屋負擔」的政策目標不會改變，未來會搭配政府整體住宅政策來做調整，並且落實各項健全房市措施，藉此抑制短期炒作不動產，讓民眾「租得起、住得起、買得起」。

財政部次長阮清華昨日表示，將密切關注市場變化，通盤考量，房市政策須與內政部、央行等部會共同討論，會盡最大努力照顧無自有房屋者需求。

此外，立委關注社宅政策，卓榮泰說，會請內政部加快速度。