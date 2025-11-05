能源子法修正 大型資料中心須採節能技術

因應AI與資通訊產業用電需求快速攀升，經濟部修正三項能源子法，要求5MW以上超大型與主機代管資料中心，在新設或擴建階段時，須採用最佳可行節能技術（BAT），以優化設計、提升能源使用效率。

經濟部能源署指出，此次修法依據《能源管理法》授權，同步修正能源開發與使用評估準則、能源用戶適用範圍及能源使用說明書格式，新增資料中心能源管理規範。未來凡用電規模達5MW以上者，須於建廠前提出能源使用先期規劃報告，送主管機關審查。

能源署表示，該規範比照歐盟資料中心能源效率準則，訂定資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及整體能效等七大檢核項目，並以能源使用效率（PUE）為指標，規範超大型資料中心不得高於1.3，主機代管資料中心不得高於1.4。

經濟部能源署副署長吳志偉指出，能源說明書制度已執行多年，過去納管類別只有電力類、汽電共生類、石油煉製類、能源使用類，業別只規範製造業，每年約六至八件審查案；此次新增「資料中心」為能源使用類別之一，但半導體業仍適用其他專屬規範，不在此限。

能源署指出，目前符合5MW以上門檻的資料中心，包含中華電信（2412）、遠傳、台灣大哥大等業者。

新制於本月3日發布、5日正式生效，僅適用於新設與擴建案，既有設施不溯及既往；未來審查期程預計約三至六個月。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜指出，AI訓練與運算需求龐大，一般雲端資料中心耗電約5MW，若搭載AI功能可達50MW；若形成聚落型AI園區，更上看500MW，對電網形成巨大壓力。