經部商業服務業年鑑出爐 2024年產值占GDP近6成

中央社／ 台北4日電

經濟部今天發表「2025商業服務業年鑑」，深入研究6大議題，並揭露2024年服務業產值逼近新台幣15兆元，占GDP近6成；其中，批發、零售、物流業等表現創歷史新高或近年高點，受僱人數也來到5年高點。

經濟部商業發展署透過新聞稿說明，今年度年鑑以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，除彙整最新國內外服務業數據與政策動向外，亦邀請專家從智慧決策、銀光商機、未來消費力、綠色經濟、粉絲經濟、通膨時代的服務價值等6大議題深入探究，結合國內外案例，協助服務業掌握未來趨勢脈動。

年鑑揭露服務業重要發展趨勢，2024年服務業創造的產值逼近15兆元，占GDP 58.75%，總銷售額達33.4兆元，服務業家數約134萬家，就業人口達705.1萬人，占總就業人數60.81%。

觀察主要商業服務業表現，批發業銷售額達13.5兆元、零售業6.02兆元、餐飲業8463億元、物流業1.5兆元、生活服務業2502億元，均創歷史新高或近年高點，受僱人數普遍微增至5年高點，顯示就業穩定。

商業署指出，服務業向來以靈活應變、貼近市場需求見長，但當前挑戰已遠超越傳統景氣循環或區域競爭的範疇。人工智慧、數據洞察與智慧運算逐漸取代直覺式管理；人口結構轉變突顯熟齡族群對生活尊嚴與情感連結的深層需求；新世代消費者則更重視理念認同與價值展現。

同時，面對國際永續規範與成本壓力，企業必須在效率與附加價值之間尋求平衡。更關鍵的是，情感與社群驅動的市場效應正自娛樂業向餐飲、零售與金融延伸，徹底改寫品牌與顧客的互動模式。

