中工一句禿鷹惹怒寶佳少東 林家宏宣戰搶經營權「收購胸有成竹」

寶佳機構少東林家宏原以公司治理長年不佳的中工（2515），希冀以入主、重新喚回技術為班底的老中工魂，惟中工以「禿鷹」形容寶佳，讓林家宏鐵了心要經營權，這場公司治理、家族世襲之經營權戰，正式開打。

據華建（2530）最新公告，已依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報，已透過包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等15家投資公司和個人，拿下中工11.8%持股，且取得股權目的是「併購」，共砸下自有資金23.17億元、貸款935.94萬元，共砸逾23億元收購股權，顯然寶佳集團對中工股權收購胸有成竹。

據林家宏先前表述，「寶佳資產團隊」是透過價值投資方式，在市場上尋找具潛力，並被市場低估的投資標的，如永大（1507）、東元（1504）等，出發點雖是賺錢，但投資邏輯、目的性等，與所謂的市場派不同。

對林家宏來說，中工長年公司治理不佳，不僅威京集團主席沈慶京多年經營績效不彰，且沈慶京個人旗下的投資公司－亞太工商聯，與上市公司的中工在「陶朱隱園」的合建分回比例、分回標的、資金運用，甚至財務規劃上等，未能保障員工、小股東權益，都不符合公司治理，僅「老闆說了算」，這樣的公司需要改變，因此寶佳出手了，且勢在必得。