瑞銀上調台灣經濟成長率 今年6.5%、明年3.3%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導

繼美國銀行在最新報告中將台灣2025年全年GDP成長率預測上修至7%，瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎 (William Deng) 在最新的《亞太經濟透視（APAC Economic Perspectives）》報告中將台灣2025年GDP預測上調至6.5%。

鄧維慎指出，台灣在2025年持續展現強勁的經濟表現，第3季GDP年增7.6%，遠超市場共識的6%。累積前三季成長達7.1%，在亞洲名列前茅，僅次於越南與印度等新興經濟體，並顯著領先韓國等成熟市場。

AI需求成為主要動能，今年前九個月，台灣出口年增30%，居亞洲之冠。自動資料處理設備（ADP）及零組件占出口成長2/3，反映台灣在GPU與AI伺服器製造的全球領導地位。

台灣在美國自動資料處理設備市場的占有率，已從2022年底的15%飆升至50%。

瑞銀估計，AI相關需求貢獻了約5個百分點（約占總量70%）的經濟成長。相較出口，民間消費表現低迷。政府將於11月12日起至2026年4月，發放每人新台幣1萬元現金補助，總額約2,360億元（占消費總量1.9%）；此舉將支持消費復甦。

鄧維慎表示，展望未來，AI的驅動與政策支持，將使台灣經濟有持續的增長動能。因此將2025年GDP預測上調至6.5%（市場共識為5%），並預測2026年成長率為3.3%（共識為2.4%）。

