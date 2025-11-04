2024年服務業產值逼近15兆 經濟部：占GDP近6成

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部4日發布《2025商業服務業年鑑》，2024年服務業產值逼近15兆元，占GDP比重達58.75%，總銷售額達33.4兆元。聯合報系資料照
經濟部4日發布《2025商業服務業年鑑》，以「商業進化論：打造智慧服務新紀元」為主題，揭示我國服務業現況，2024年服務業產值逼近15兆元，占GDP比重達58.75%，總銷售額達33.4兆元。

根據年鑑統計，全國服務業家數約134萬家，就業人口達705.1萬人，占總就業人數60.81%。主要行業中，批發業銷售額13.5兆元、零售業6.02兆元、餐飲業8,463億元、物流業1.5兆元、生活服務業2,502億元，均創歷史新高或近年高點，受僱人數普遍微增至五年高點，顯示就業穩定。

經濟部指出，我國服務業向來以靈活應變、貼近市場需求見長，但當前挑戰已遠超越傳統景氣循環或區域競爭的範疇。人工智慧、數據洞察與智慧運算逐漸取代直覺式管理；人口結構轉變突顯熟齡族群對生活尊嚴與情感連結的深層需求；新世代消費者則更重視理念認同與價值展現。

此外，經濟部認為，面對國際永續規範與成本壓力，企業必須在效率與附加價值之間尋求平衡。更關鍵的是，情感與社群驅動的市場效應正自娛樂業向餐飲、零售與金融延伸，徹底改寫品牌與顧客的互動模式。相關前瞻議題及專家研究成果皆已收錄於《2025商業服務業年鑑》，提供各界參考。

《2025商業服務業年鑑》新書發表，服務業產值近15兆元，聚焦創新轉型與未來商機。圖／經濟部提供
