重啟核三評估一個月內公布？ 經長龔明鑫：盡快說明是否適合

有關核三廠重啟評估，立委張智倫詢及，是否一個月之內，就會有重啟的評估報告？經濟部長龔明鑫說明，會盡快把資訊拋出來，給立法院和大眾知道，主要是公布「適不適合啟動」重啟這部分，若評估適合啟動，後續會有自我安全檢查的程序。

行政院長卓榮泰4日率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢。張智倫質詢時問及，台灣未來十年用電，經濟部評估，未來每年用電量成長大約是多少？龔明鑫表示，每年平均增長1.7%左右，現在估算是這樣。

張智倫提到，很多專家學者質疑，發展AI需要龐大算力跟穩定的能源，未來台灣用電量可能不足。最近大家也在討論，核三廠重啟評估，是否送到經濟部審查。

龔明鑫表示，目前評估，至少到2032年都會穩定供電，已經把可能要發展AI算力的部分也納入計算了，政府會供應廠商所需的電力相關設施。

龔明鑫指出，核三廠重啟評估將按照程序來走，的確台電是有送「現況評估報告」過來，如果經濟部覺得OK的話就會簽核，然後就會啟動程序。依照「兩個必要、三個原則」評估，相關辦法已經公告，將依照公告程序來辦理。

張智倫詢問，核三廠現況評估報告，在台電屬於密件？龔明鑫坦言，「對，送到我們部裡來的」。張智倫追問，未來會拿什麼樣的報告，給立法院、大眾去了解？

龔明鑫說明，基本上就是「適不適合啟動」這件事，重要的也就是評估後適不適合啟動，如果經濟部簽核之後，也會對外說明說適不適合啟動。如果適合啟動，就按照程序來走；如果不適合啟動，也會說明原因，很快就會有結果，

張智倫進一步提問，一個月之內，就會有核三未來是否重啟的評估報告嗎？核廢料的問題也會讓大眾知道？

龔明鑫回應，會盡快把資訊拋出來，給立法院和大眾知道。核廢料的部分，不會公布到那麼細節，主要是公布「適不適合啟動」這件事，會講明適合或不適合重啟核三。

龔明鑫表示，開始啟動或評估的時候，要換什麼設備等，這要有老化性的測試，這些才會牽涉到經費的多寡，現在還沒有辦法評估相關設備要不要換，後續測試之後，才能知道有沒有需要更換。若評估適合啟動，後續會有自我安全檢查的程序。

卓榮泰則說，核安會現在提出一個審查的辦法，這個辦法現在已經時間到了，所以台電先就這個辦法，來提出一個計劃評估啟動，將來還有一大串的程序是自主安全檢查。

立委李彥秀也問及，目前公開資訊顯示，如果核三可以重啟，需要三年半的時間，是否能夠縮短？重啟需要社會共識，是要公投或國家能源政策會議？

龔明鑫說，有關重啟時間，一旦啟動自主檢查，當然希望時間縮短，但這不完全取決於經濟部，因為還有國外配合廠商的部分，必須配合他們的時程。至於社會共識，沒有核安就絕對不會有共識，首先要把核安做好；核能安全可以確保的情況下，相信大家的意見會比較趨向一致。