美方緊盯 新台幣升至30.2元？央行坐不住駁斥了

中央銀行坐不住了。針對部分媒體報導指稱「新台幣本季仍將升值2%至30.2元」、「美方緊盯央行操作、年內恐劇烈波動」等內容，央行今（4）日嚴正澄清，相關說法純屬臆測，提醒外界勿以推測言論干擾市場秩序。

今日新台幣匯率持續貶值，終場收在30.906元，貶值6.8分，距離31元關卡一步之遙。值此關鍵時刻，央行特定針對外界評論回應。

央行指出，今年5月初市場曾出現不實臆測，謠傳美國財政部要求新台幣升值至28元，引發國內廠商非理性拋匯，外資也趁勢集中匯入資金，導致第二季匯率波動擴大。當時央行除進場調節外，並請企業分散結匯、督促外資強化自我管理，使外匯市場逐步恢復平衡。

央行說明，隨措施發揮效果，新台幣自7月3日的28.828元回穩，至11月4日收盤已貶至30.906元，反映匯價實際回調6.7%，足證外界關於匯率的評論並不成立。

央行強調，匯率受多重因素影響，將持續依職責維持市場秩序，並於出現短期資金大量進出或匯率失序時進行雙向調節，確保新台幣匯率動態穩定。

匯銀主管認為，央行連五貶，新台幣擺脫上半年的升勢，逐步回貶，如今外界又有過多臆測聲浪，央行擔心新台幣受影響再起波瀾，因此提早反應，避免市場出現升值預期。該主管分析，國際美元轉強，考慮出口廠商下，央行應該也希望新台幣偏弱整理。