財部研擬新版財劃法修法 2方向盤點將儘速送立院審議

針對新版財劃法修法進度，財政部今天表示，已積極邀請地方政府研商、溝通水平分配權重指標，並請相關部會盤點事權，了解哪些工作適合交給地方政府，將依結論研擬修正草案，儘速送至立法院審議。

行政院長卓榮泰先前預告年底前將提出財劃法修正草案，財政部並於10月底再次邀集地方政府，討論統籌稅款分配方式，會中提出分配機制架構規劃、水平分配公式指標及權重，並承諾擴大統籌分配稅款規模，保障統籌分配稅款及一般性補助款不低於114年分配水準。

財政部次長阮清華今天出席財政部普發現金記者會後受訪表示，財劃法修法議題涉及垂直與水平分配、公式等面向，其中垂直分配可能衝擊中央施政量能，而水平分配方面，各縣市之間的分配非常不公平，可能導致城鄉差距越來越大，因此行政院希望能夠全面修正。

阮清華說明，財政部已邀請地方政府開會研商，就各指標權重做溝通，另外也請相關部會盤點事權，了解哪些工作適合交給地方政府去做，若地方政府願意接，中央政府就可以把錢給他們，這部分已經積極在做，待完成之後，將根據會商結論研擬修正草案，儘速配合行政院政策，送立法院審議。

阮清華表示，財政部一定會送出修正草案，盼各界理性溝通討論，制定一套能夠長治久安、跨世代、跨黨派的財劃法，把制度建立好之後，留給下一代最好的遺產。