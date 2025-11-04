已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
華建今天公告欲入股中工，經營權攻防戰浮上檯面，據悉操盤者為母公司寶佳集團副董林家宏。聯合報系資料照
中華工程（2515）經營權之戰正式浮上檯面。根據公開資訊觀測站最新公告，寶佳集團旗下上市公司華建（2530）依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報取得中華工程股份，合計持股已超過10%。並正式宣告，取得股票的目的是為併購

公告顯示，包括堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等多家與寶佳關係密切的公司，共計持有中工約1億8,131萬6,000股，占中工已發行股數約11.8%。

華建在公告中明確指出，這次入股的目的「為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標」，並預計視市場狀況持續增持。資金來源則包含自有資金約23億元與貸款約930萬元。公告同時揭露，寶佳集團將「自行或支持他人當選中工董事（含獨立董事）」，顯示其進軍中工經營層意圖明確。

這份公告等同坐實外界盛傳的「寶佳狙擊中工」說法。中工昨晚即發聲明強烈反擊，指寶佳以「禿鷹掠奪」方式在短期內大舉買股，並引發公司治理疑慮。董事長周志明更以「出師表」為題發信給員工，形容這是一場「關乎公司命運的戰役」，呼籲員工團結捍衛公司治理與技術尊嚴。

華建說明，從今年4月8日開始，到11月4日為止，一共從集中市場取得1億8131萬6000股。

法人指出，寶佳長年擅以多家公司分頭持股、併購入主上市企業，此次透過華建與旗下投資公司同步出手，將使中工的經營權版圖生變。隨著雙方動作頻頻，年底建設圈最激烈的經營權攻防戰，已正式開打。

