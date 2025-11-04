新青安政策明年可能調整？ 財政部次長：視房市情況通盤考量

新青安政策將於明年7月到期，行政院長卓榮泰4日表示，會檢討現行方式，不會以相同的方式延長。對此，財政部次長阮清華4日出席普發現金記者會，他會後被問到此議題回應，將會視整體房市情況通盤考量。

阮清華指出，將會配合行政院政策，到時候也會視房市狀況，包括檢視無自有房屋需求以及整個市場情況，並且會同內政部做整體評估。他指出，由於新青安政策到明年7月底才會結束，而這次補貼2碼後相對比市場的利率稍微低一點，當然對於無自用住宅族群來講，幫助很大。

阮清華也指出，目前的利率補貼主要是由住宅基金來支付，另一部份則由行庫來負擔，所以沒有編預算，基本上跟公務預算不太一樣，由於距離明年7月還有一段時間，這段期間將會密切關注市場，特別是房市整個狀況，通盤考量。

阮清華進一步表示，像是貸款成數這並非單單財政部能決定，因為貸款成數也涉及到央行的信用管制政策，至於貸款額度則需要通盤考慮，也要考慮到市場目前的房價稍微比較高，目前貸款額度拉到一千萬元，未來是否要調整，必須看市場的狀況。

至於寬限期是否可能調整，阮清華說，實際上用到五年寬限期大約2成多的比重，但每個人需求有所不同，有的人希望時間可以拉長一點，因此每個人的想法都不太一樣，這一部分將會看實際的狀況通盤考慮。

阮清華強調，因為涉及到整體房市政策問題，這不是財政部單獨可以決定的事情，必須跟各行庫、內政部、央行等部會一起通盤考慮，但是會盡最大努力照顧到無自有房屋者的需求。