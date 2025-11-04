瑞銀：今年台灣全年GDP估6.5% 2026年估3.3%

20多年前，人們第一次打開IE瀏覽器，可以驚嘆地看到世界的另一端。那時的瀏覽器，只是個單純的「通道」，你輸入網址、按下Enter、等待網頁載入。但到了AI時代，這個「通道」正在進化成一位能聽懂你說話、幫你找資料、甚至幫你行動的智慧助手。這就是近年開始流行的「AI瀏覽器」（AI Browser）。 其實不是人人都需要AI瀏覽器，但對某些族群，它是顯著的效率利器...

