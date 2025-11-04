瑞銀：今年台灣全年GDP估6.5% 2026年估3.3%

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎 (William Deng) 在最新的《亞太經濟透視（APAC Economic Perspectives）》報告中指出，臺灣在2025年持續展現強勁的經濟表現，第3季GDP年增7.6%，遠超市場共識的6%。累積前三季成長達7.1%，在亞洲名列前茅，僅次於越南與印度等新興經濟體，並顯著領先韓國等成熟市場。

鄧維慎指出，今年前九個月，臺灣出口年增30%，居亞洲之冠。自動資料處理設備（ADP）及零組件占出口成長三分之二，反映臺灣在GPU與AI伺服器製造的全球領導地位。臺灣在美國自動資料處理設備市場的占有率已從2022年底的15%飆升至50%。

瑞銀估計，AI相關需求貢獻了約5個百分點（約占總量70%）的經濟成長。相較出口，民間消費表現低迷。政府將於11月12日起至2026年4月，發放每人新臺幣10,000元現金補助，總額約2,360億元（占消費總量1.9%）。此舉或支持消費復甦。

鄧維慎表示：「展望未來，AI的驅動與政策支持，將使臺灣經濟有持續的增長動能。我們將2025年GDP預測上調至6.5%（市場共識為5%），並預測2026年成長率為3.3%（共識為2.4%）。 」

