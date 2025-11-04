5日起新設5MW以上資料中心納管 能源使用效率限不超過1.3
因應AI資訊產業用電快速攀升，經濟部修法要求能源使用數量達5MW以上的超大型與主機代管資料中心，建廠前要提出能源使用先期規劃並送主管機關審查，能源署表示，新設（擴建）資料中心須符合最佳可行技術（BAT），其中能源使用效率（PUE）規定，超大型資料中心不超過1.3、主機代管資料中心不超過1.4。
此次修法規包括：「能源開發與使用評估準則」、「能源用戶適用範圍」、以及「能源使用說明書格式」，11月5日生效，新規定不溯及既往，僅適用於11月5日之後新建或擴建的資料中心。
經濟部能源署副署長吳志偉表示，本次修法參考歐盟資料中心能源效率準則規範，並透過專家諮詢及座談等方式蒐集意見，制定七大檢核項目，包括：資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及管理，以及整體能效都須符合最佳可行技術規範。
同時，參考日本、新加坡、德國等國家作法及我國產業實務經驗，以能源使用效率（PUE）為效率指標，針對不同營運類型訂定標準，分別為超大型資料中心不超過 1.3、主機代管資料中心不超過1.4。
吳志偉指出，能源使用說明書審查範疇原本只有電力類（電廠）、汽電共生類（汽電共生系統）、石油煉製類（石油煉製業），在能源使用類的部分只有製造業，此次新增資料中心一項，包括5MW以上業界自用、主機代管的資料中心。
能源署組長廖芳玲表示，新規上路後，若業者申請審查順利，審查期間約3-6個月。
IDC用電量大，台電公司過去曾表示桃園以北不再核供5MW以上資料中心的用電，現在能源署再修法將大型IDC業者的能源使用規劃納入審查，能源署說，有意新設IDC的業者要先取得台電供電同意後，再向能源書申請審查。
能源署說明，此次修法前已召開多次學者專家諮詢會，並與主要營運資料中心業者溝通，業界特別關注的最佳可行技術規範、效率標準強制性及查核作法等議題已充分交換意見。
能源署強調，資料中心是我國數位轉型的重要基石，透過本次修法，引導業者在設廠規劃階段即選擇適宜區位、導入節能設計，不僅可降低電網負荷、提升能源效率，亦有助產業減碳與提升競爭力。
