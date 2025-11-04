快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

聽新聞
0:00 / 0:00

5日起新設5MW以上資料中心納管 能源使用效率限不超過1.3

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
5MW以上的超大型與主機代管資料中心，建廠前要提出能源使用先期規劃並送主管機關審查。記者陳儷方／攝影
5MW以上的超大型與主機代管資料中心，建廠前要提出能源使用先期規劃並送主管機關審查。記者陳儷方／攝影

因應AI資訊產業用電快速攀升，經濟部修法要求能源使用數量達5MW以上的超大型與主機代管資料中心，建廠前要提出能源使用先期規劃並送主管機關審查，能源署表示，新設（擴建）資料中心須符合最佳可行技術（BAT），其中能源使用效率（PUE）規定，超大型資料中心不超過1.3、主機代管資料中心不超過1.4。

此次修法規包括：「能源開發與使用評估準則」、「能源用戶適用範圍」、以及「能源使用說明書格式」，11月5日生效，新規定不溯及既往，僅適用於11月5日之後新建或擴建的資料中心。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，本次修法參考歐盟資料中心能源效率準則規範，並透過專家諮詢及座談等方式蒐集意見，制定七大檢核項目，包括：資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及管理，以及整體能效都須符合最佳可行技術規範。

同時，參考日本、新加坡、德國等國家作法及我國產業實務經驗，以能源使用效率（PUE）為效率指標，針對不同營運類型訂定標準，分別為超大型資料中心不超過 1.3、主機代管資料中心不超過1.4。

吳志偉指出，能源使用說明書審查範疇原本只有電力類（電廠）、汽電共生類（汽電共生系統）、石油煉製類（石油煉製業），在能源使用類的部分只有製造業，此次新增資料中心一項，包括5MW以上業界自用、主機代管的資料中心。

能源署組長廖芳玲表示，新規上路後，若業者申請審查順利，審查期間約3-6個月。

IDC用電量大，台電公司過去曾表示桃園以北不再核供5MW以上資料中心的用電，現在能源署再修法將大型IDC業者的能源使用規劃納入審查，能源署說，有意新設IDC的業者要先取得台電供電同意後，再向能源書申請審查。

能源署說明，此次修法前已召開多次學者專家諮詢會，並與主要營運資料中心業者溝通，業界特別關注的最佳可行技術規範、效率標準強制性及查核作法等議題已充分交換意見。

能源署強調，資料中心是我國數位轉型的重要基石，透過本次修法，引導業者在設廠規劃階段即選擇適宜區位、導入節能設計，不僅可降低電網負荷、提升能源效率，亦有助產業減碳與提升競爭力。

IDC 石油

延伸閱讀

可緩衝短期供應中斷！美媒曝大陸加速擴充石油儲備 專家估已達12億桶

高雄某醫院大跳電！外部工程誤觸高壓線 台電迅速修復

烏克蘭安全局長：2025年迄今襲俄國石油設施逾百次

雙11購物潮！小米智慧家電5折起再抽顯示器 PS5主機系列現省3200元

相關新聞

新青安明年7月到期 卓榮泰：不以相同方式延長

新青安政策明年7月將到期，對於立委關切是否延長期限，行政院長卓榮泰表示，不會以相同的方式延長，將針對青年居住正義做不同的...

5日起新設5MW以上資料中心納管 能源使用效率限不超過1.3

因應AI資訊產業用電快速攀升，經濟部修法要求能源使用數量達5MW以上的超大型與主機代管資料中心，建廠前要提出能源使用先期...

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

20多年前，人們第一次打開IE瀏覽器，可以驚嘆地看到世界的另一端。那時的瀏覽器，只是個單純的「通道」，你輸入網址、按下Enter、等待網頁載入。但到了AI時代，這個「通道」正在進化成一位能聽懂你說話、幫你找資料、甚至幫你行動的智慧助手。這就是近年開始流行的「AI瀏覽器」（AI Browser）。 其實不是人人都需要AI瀏覽器，但對某些族群，它是顯著的效率利器...

APEC代表團談成果 「台灣模式」赴美將組國家隊

台灣擬以「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文昨（3）日表示，在開發美國園區時，會與台灣的科學園區快速整合成供應鏈國家隊...

林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，我國領袖代表林信義昨（3）日表示，此行順利完成賴清德總統交付的三大任務...

股市漲…三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元

9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。