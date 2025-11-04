新青安明年7月到期 卓榮泰：不以相同方式延長

新青安政策明年7月將到期，對於立委關切是否延長期限，行政院長卓榮泰表示，不會以相同的方式延長，將針對青年居住正義做不同的考量，設定更周延的條件與監管，必須檢討現行方式。

卓榮泰4日率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢。立委黃珊珊質詢時提到，居住正義是賴清德總統的政見，不過新青安貸款上路後，房價漲了15.4%。卓榮泰答詢時解釋，房價漲幅因素很多，不能單就一個因素來討論。

對於新青安上路後，年紀超過50歲、年收超過300萬元以上的民眾都能拿到補助，卓榮泰認為，這點確實當初應該在年齡上有些考量。

至於新青安明年7月到期後，政策是否延長，卓榮泰指出，現行方式應該檢討，針對青年居住正義做出不同考量，因此不會以相同的方式延長。新政策會提早設想，將設定更周延的條件與監管方式，不要讓民眾誤用政策的美意，會嚴謹管理。

此外，黃珊珊提到，賴清德總統承諾八年要興建13萬戶社宅，但卓榮泰上任已經一年半，只發包1,600餘戶，也還沒核定社宅興建計畫。卓榮泰回應，包租代管社宅已經核定；直接興建的部分，由於大筆、容易取得的土地所剩不多，所以會採取多元直接興辦，包括民間投入。

內政部長劉世芳表示，興建社宅包括「直接蓋、包租代管」，目標是未來一年增加5,000戶到1萬戶。由於土地取得越來越困難，因此朝向以包租代管、從空屋取得社宅，這對於居住正義也是另外一種政策方向。

卓榮泰說，政策還是朝原來目標前進，因為土地取得困難，將採取多元方式執行。直接興辦計畫內政部正在檢討，由於政府資金沒辦法投入這麼多來蓋，希望民間資金也能投入，讓社宅數量實質增加，他請內政部加快速度。