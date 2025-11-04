富達國際：數據缺口將掩蓋經濟疲弱 可能使Fed進一步降息

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會Fed）10月如預期降息1碼（即0.25個百分點），基準利率下調至3.75-4%。富達國際指出，面對12月降息的預期，Fed主席鮑爾表示不會事先決定降息路徑，淡化12月降息的必然性。

富達國際表示，鮑爾強調政策會由數據主導。根據利率期貨市場，投資人也開始反映12月維持利率不變的可能性。在9月底，利率期貨市場反映，Fed在12月維持利率不變的機率為21.9%，到10月底，這個機率上揚到37%。

富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，Fed維持預防性降息的政策路徑，顯示政策重心已轉向支撐就業市場，尤其在近期資金市場壓力下更顯謹慎。美國經濟受惠於消費支出韌性與投資強勁，成長更趨均衡，減輕了急速放緩的疑慮。

富達認為，數據缺口將掩蓋經濟疲弱並加劇成長放緩，反而可能促使Fed進一步降息。提前停止量化緊縮也被視為偏鴿的政策傾向，但仍須留意在政府關門過程中，Fed官員發言帶來的不確定因素。展望明年，在新任Fed主席上任及投票成員偏向鴿派的情況下，政策轉向寬鬆的趨勢將更為明確。

