虛坪改革拚明年上路 劉世芳：電梯、車道不計價溝通中

為降低民眾購屋時買到不必要公設，內政部力拼「虛坪改革」修法明年上路，將增列電梯為免計容積項目，沒買車位者也不用負擔車道面積。有關目前進展，內政部長劉世芳說，地政認為計算價格時，這些電梯、車道不應列入虛坪改革，內政部則希望站在消費者立場可以保證實坪實售。

行政院長卓榮泰4日率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢。

立委黃珊珊質詢時表示，內政部正在討論虛坪改革，台灣人買房子，這筆錢買到的空間約30%、40%是公設，這些都是用總價一坪多少錢來算，公設沒有打折。以台北市來說，購買30坪的房子之中可能10%至12%是虛坪，並且一坪也是上百萬元。她認為，有些公設只是灌水，提高房子總價。

劉世芳答詢時說，有關目前進度，內政部跟很多團體、相關民代政溝通，原來所提供的改革方向包括電梯、車道，但地政認為計算價格時，這些不應列入虛坪改革的方向。內政部希望地政單位能夠再思考一下，如果站在消費者立場可以保證實坪實售，內政部也會再跟相關單位包括民代來溝通。

黃珊珊強調，如果居住有正義的話，虛坪改革是政府必須面對的事情。卓榮泰表示，內政部正在努力當中。黃珊珊表達，希望年底前可以提供虛坪改革的初步回應；卓榮泰則承諾，會將構想和現在的進度來跟委員報告。