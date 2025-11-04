IMD數位競爭力評比台灣排第10名 8項指標全球前3

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天發布2025世界數位競爭力調查評比，台灣排名第10名。數發部表示，台灣共有8項指標位居全球前3名，突顯在研發量能、高等教育與企業敏捷度具有優勢，為人工智慧（AI）產業發展與數位轉型奠定堅實基礎。

2025世界數位競爭力調查評比（IMD World DigitalCompetitiveness Ranking 2025, DCR）報告，在全球69個主要國家及經濟體中，台灣總體排名第10名，較2024年下滑1名。

IMD評比以3大構面、9項次構面、61個指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度；3大指標分別為知識（Knowledge）、科技（Technology）及未來整備度（Futurereadiness）。

數發部透過新聞稿指出，這次調查評比中，台灣名列全球前3名的指標有8項，顯示在特定數位領域具備頂尖實力，尤其在研發量能、高等教育與企業敏捷度等方面展現優勢，為AI產業發展與數位轉型奠定堅實基礎。

其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」持續位居榜首；「研發總支出GDP占比」、「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第2名；「學生在數學教育評估上之表現（PISA）」、「25至34歲人口中接受高等教育比率」、「企業對商機或威脅反應迅速」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」排名第3名。

3大構面評比中，台灣在「未來整備度」上表現最為亮眼，全球排名躍升至第3名，較2024年進步3名；「科技」排名全球第11，「知識」則排名全球第16。

數發部指出，「未來整備度」構面用以衡量國家數位化轉型的程度，多項指標排名提升，除了反映企業敏捷度具有高度競爭力，也突顯政府在公私技術合作、個資隱私保護努力成果，展現民眾面對多變環境的韌性。

「科技」構面為評估國家開發數位創新技術的能力，台灣排名全球第11，較2024年下滑4名。數發部表示，將致力完備有利AI發展應用的法制環境，並從產品導向角度，強化執行AI產業政策，促進AI產業投資。

在AI政策法制化程度方面，數發部說明，已提出促進資料創新利用發展條例草案，並報請行政院審議，未來配合AI基本法三讀通過後，儘速提出AI風險分類框架，也協同各部會就AI影響部分，增修相關法規或指引，並發布英文版資料，持續加強國際溝通，提升台灣AI治理成果能見度。

「知識」構面反映受評國家對新技術的學習能力，台灣排名全球第16，較2024年上升3名。

數發部表示，針對報告所提及台灣在「女性研究員比例」、「高等教育師生比」等弱勢指標，後續將由相關部會共同合作。

數發部強調，將持續評估數位發展優勢，聚焦推動AI產業發展、強化資安韌性、落實打詐作為以及強化數位政府建設等4大主軸，加速公私數位創新轉型，引領社會邁向更安全、便利與繁榮的數位未來。