林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，我國領袖代表林信義昨（3）日表示，此行順利完成賴清德總統交付的三大任務，多國表達與台灣合作意願，他引用「花若盛開，蝴蝶自來」，表達因全民努力，許多美好人事物自然被吸引過來。

總統府昨日舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，林信義表示，他再次代表賴總統出席會議，團隊盡力完成賴總統交辦任務，並藉由多邊跟雙邊交流，深化與各經濟體互動，進一步提升台灣在APEC能見度和參與。

林信義在APEC會議期間與日本首相高市早苗會晤，受到國際關注，是否向她請教與美談判經驗，林信義回應，經貿多邊論壇，基本上不會在這個場域去談關稅。

APEC 日本 總統府

延伸閱讀

影／林信義：花若盛開，蝴蝶自來 全民的努力提升台灣能見度

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

台灣穩健參與APEC年會 外交團隊臨危不亂守護尊嚴

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

相關新聞

景氣谷底已過？ 中經院：言之過早

中經院昨天發布十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數攀升至百分之五十點三，中斷連續四個月緊縮轉為擴張；不過...

APEC 代表團談成果 「台灣模式」赴美將組國家隊

台灣擬以「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文昨（3）日表示，在開發美國園區時，會與台灣的科學園區快速整合成供應鏈國家隊...

林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，我國領袖代表林信義昨（3）日表示，此行順利完成賴清德總統交付的三大任務...

股市漲不停！三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元大關

9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698...

勞退新制分紅 平均2.8萬

勞動基金運用局昨（3）日公布，新制勞工退休基金前九月收益3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶...

無人載具千億商機起飛 政府三階段釋單 漢翔、雷虎等搶攻標案

台灣之盾三部曲，政府「千億無人載具計畫」動起來，目前已知，包括國防部軍備局500億元無人機標案、1,500艘無人艇300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。