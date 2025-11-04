林信義：順利完成三大任務 多國有意合作
亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，我國領袖代表林信義昨（3）日表示，此行順利完成賴清德總統交付的三大任務，多國表達與台灣合作意願，他引用「花若盛開，蝴蝶自來」，表達因全民努力，許多美好人事物自然被吸引過來。
總統府昨日舉行「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，林信義表示，他再次代表賴總統出席會議，團隊盡力完成賴總統交辦任務，並藉由多邊跟雙邊交流，深化與各經濟體互動，進一步提升台灣在APEC能見度和參與。
林信義在APEC會議期間與日本首相高市早苗會晤，受到國際關注，是否向她請教與美談判經驗，林信義回應，經貿多邊論壇，基本上不會在這個場域去談關稅。
