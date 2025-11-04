勞退新制分紅 平均2.8萬
勞動基金運用局昨（3）日公布，新制勞工退休基金前九月收益3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面分紅約2.8萬元。
勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數平均分配。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲才可領出勞退帳戶金額。
勞金局表示，新制勞退每年計算盈虧分配，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，會密切掌握全球政經情勢，強化基金運用效能。
截至9月，新制勞退基金規模4兆9,152.9億元，收益率7.69%；舊制勞退基金規模為1兆392.9億元，收益率12.57%；勞保基金規模為1兆2,484.2億元，收益率達7.95%。
就保基金規模1,771.4億元，收益率負0.45％；勞職保基金規模375.8億元，收益率1.4％；積欠工資墊償基金規模221.5億元，收益率7.06％。
