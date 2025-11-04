勞退新制分紅 平均2.8萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動基金運用局昨（3）日公布，新制勞工退休基金前九月收益3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面分紅約2.8萬元。

勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數平均分配。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲才可領出勞退帳戶金額。

勞金局表示，新制勞退每年計算盈虧分配，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，會密切掌握全球政經情勢，強化基金運用效能。

截至9月，新制勞退基金規模4兆9,152.9億元，收益率7.69%；舊制勞退基金規模為1兆392.9億元，收益率12.57%；勞保基金規模為1兆2,484.2億元，收益率達7.95%。

就保基金規模1,771.4億元，收益率負0.45％；勞職保基金規模375.8億元，收益率1.4％；積欠工資墊償基金規模221.5億元，收益率7.06％。

勞退基金 勞工退休金

延伸閱讀

勞動基金9月收益2167億元 單月收益史上第4

景氣回溫無薪假少了221人 半年來首次人數下跌3大機電廠商訂單回穩

勞動基金9月收益2,167億元 新制勞退每人分紅2.8萬元

民進黨團拋三政策倡議：勞退自提補貼、國民年金加碼、坐月子10萬

相關新聞

景氣谷底已過？ 中經院：言之過早

中經院昨天發布十月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），經季節調整後指數攀升至百分之五十點三，中斷連續四個月緊縮轉為擴張；不過...

APEC 代表團談成果 「台灣模式」赴美將組國家隊

台灣擬以「台灣模式」赴美投資，國科會主委吳誠文昨（3）日表示，在開發美國園區時，會與台灣的科學園區快速整合成供應鏈國家隊...

林信義：順利完成三大任務 多國有意合作

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議日前落幕，我國領袖代表林信義昨（3）日表示，此行順利完成賴清德總統交付的三大任務...

股市漲不停！三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元大關

9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698...

勞退新制分紅 平均2.8萬

勞動基金運用局昨（3）日公布，新制勞工退休基金前九月收益3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶...

無人載具千億商機起飛 政府三階段釋單 漢翔、雷虎等搶攻標案

台灣之盾三部曲，政府「千億無人載具計畫」動起來，目前已知，包括國防部軍備局500億元無人機標案、1,500艘無人艇300...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。