無薪假增23家減少212人 下半年首次人數下跌

聯合報／ 記者陳宛茜歐芯萌／台北報導

勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施企業共四五五家、總人數八三三一人，家數比上次統計多了廿三家，人數則少了二一二人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，這是下半年第一次通報無薪假人數減少。主要原因是有三家中大型機電設備企業停止實施無薪假，合計五六三名員工。她說，這次通報提前停止無薪假的行業中，九家機械設備業便減少了六八八人，因此整體家數雖增加、人數卻減少。她表示，樂觀看待訂單回穩此一趨勢，但會謹慎以對。

勞動部指出，以行業別區分，無薪假仍以製造業為大宗，共有三七二家、七八四九人；人數占了整體無薪假的百分之九十四。其中尤以金屬機電工業為大宗，實施人數為六○一九人，人數占了百分之七十二；其中占多數的是機械設備製造業，有一四五家、二八三二人。此外，上期新竹科學園區新增一家事業單位實施減班休息，人數四人，顯示無薪假浪潮已燒進竹科，本期持續實施無薪假。

黃琦雅說，這次四五五家實施無薪假的廠商中，有三七○家認為受美國關稅影響，共有七五七五人；相較上次統計增加十六家，但人數減少三四八人。此外，十八家企業的無薪假屆期後未接獲通報或提前終止，有九二六名員工恢復原本工時。至於適用雇用安定措施的企業共有三二九家，六七八二名員工可以申請薪資差額補貼，也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼。

勞動部表示，若是通報無薪假的勞工，非屬僱用安定措施的業別，也有訓練津貼可申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可請領每小時一九○元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領一萬七二一○元。

無薪假 勞動部 製造業

