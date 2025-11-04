寶佳吃一成股權 中工批禿鷹

中工昨天點名全台推案量最大的建商寶佳集團旗下堡新投資，以「禿鷹掠奪」方式在短時間內大量買進中工股票，持股已逾一成。中工直指此舉已引發市場與公司治理疑慮，強調將依法採取行動捍衛經營自主，並保留法律追訴權。

中工董事長周志明也以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，形容這場爭奪戰不僅是一場經營權之爭，更是一場關乎中華工程未來命運的關鍵戰役，呼籲員工支持現有團隊。

針對中工指控，寶佳集團昨並未回應。據指出，寶佳的業外投資都是寶佳集團副董事長林家宏負責。

業內人士說，這次收購是寶佳機構副董事長林家宏主導，主要考量有兩點，第一認為中工價值有被低估。以第二季中工每股淨值十四點一九元來看，先前股價僅十、十一元，顯然中工價值未獲得充分顯現；第二中工的公司治理大有問題，且多年來經營績效不佳，因此趁公司股價便宜時，低接進場。

經濟部資料顯示，寶佳集團旗下堡新投資去年十二月十日成立，登記地址正是「寶佳潭美辦公大樓」二樓，資本額兩億元，代表人鄭斯聰是寶佳旗下華建董事長，也是林家宏倚重的大將之一。

中工股價近六個交易日股價走揚，以十月廿三日收盤價十一點一五元至十一月三日止，最高漲幅百分之四十二，三日收十五點六五元、上漲○點三元。

中工指出，近期公司正值「京華城」司法訴訟審理階段，外部勢力與有心人士趁勢覬覦經營權，恐影響長期發展策略與治理穩定。

業界人士指出，寶佳集團擅長在市場低檔時切入、布局董事席次，再以長期資本支持與營運整合逐步擴大影響力，這次進場中工，被視為其跨足公共工程與大型都更領域的延伸戰略。

中工近年營運重點除豪宅陶朱隱園，尚握有逾廿件公共工程與多筆都更案，總承攬金額上千億元。然而，法人分析，寶佳入股勢必牽動中工經營權版圖。