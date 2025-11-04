國發基金天使投資 額度從50億元倍增至100億元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發基金為擴大對新創資金挹注與扶植，「創業天使投資方案」將匡列額度從原本50億元，倍增至100億元，並延長受理申請時間至2030年12月31日，繼續挺新創。路透
國發會昨（3）日表示，國發基金為擴大對新創資金挹注與扶植，「創業天使投資方案」將匡列額度從原本50億元，倍增至100億元，並延長受理申請時間至2030年12月31日，繼續挺新創。

國發基金表示，創業天使投資方案自2018年5月22日開辦，截至2025年10月底，已通過投資296家新創事業，通過投資總金額約41.45億元，加計民間天使投資人搭配投資金額約32.29億元，帶動其他民間資金共同投資約96.32億元，合計挹注新創產業金額已逾170億元。

考量近年台灣創新創業生態系蓬勃發展，國內新創環境日益成熟，新創企業申請創業天使投資方案投資踴躍，國發基金因此擴大創業天使投資方案匡列額度，從原本50億元倍增至100億元，並放寬新創事業申請設立年限由原五年調整為八年，加大協助新創事業發展所需資金量能及擴大投資對象範疇。另外，配合國發會推動「創業綻放計畫」以及藉跨部會整合平台，積極推動創新創業發展，打造創新創業雨林生態系，為國內新創環境注入更多動能。

賴清德總統推動國家希望工程，打造創新創業雨林生態系，已推出許多政策，由國發會藉跨部會整合平台，透過活絡資金、擴大標的及提高成功率三大策略，統籌並協調經濟部、國科會等部會積極推動創新創業發展，期望2027年達成新創募資1,500億元目標。此外，鑒於地方創生事業可協助台灣均衡城鄉發展，為協助地方創生事業取得復甦及振興所需資金，國發基金延長「協助地方創生事業振興融資方案」辦理期間，以利地方創生團隊深耕在地。

國發基金表示， 希望能透過創業天使投資方案為新創與地方創生事業建立台灣新創投資生態體系。

天使投資 創業 國發基金

